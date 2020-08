Image: UFC sur Instagram

Le prétendant poids coq de l’UFC, Pedro Munhoz, a interrogé les juges lors de sa défaite face à Frankie Edgar à l’UFC sur ESPN 15.

Munhoz a abandonné une décision partagée à Edgar, avec deux juges le marquant 48-47 Edgar et un marquant 49-46 Munhoz. C’était une décision très controversée, la majorité des médias marquant le combat en faveur de Munhoz. Néanmoins, les trois personnes qui comptaient avaient une décision partagée en faveur d’Edgar et Munhoz prend donc la perte sur son record.

S’adressant aux journalistes lors de la conférence de presse d’après-combat, on a demandé à Munhoz ce qu’il pensait de la décision. Sans surprise, il n’en était pas satisfait.

«Sans aucun doute (j’ai gagné). J’étais juste en ce moment avec le médecin qui recevait des points de suture, et certains de mes entraîneurs, Dan Lambert, il me montrait juste 17 des partitions médiatiques. Sur 20 des scores médiatiques, 17 m’ont donné le combat. Donc seulement trois lui ont donné. Ensuite, j’ai vu dans les scores de poinçonnage que j’avais le premier, le troisième, le quatrième et le cinquième rounds. C’est ce que c’est », a déclaré Munhoz (via MMAjunkie.com).

Munhoz a en outre expliqué pourquoi il estimait avoir fait assez pour mériter la décision des juges. Il dit que ses coups de pied brutaux, qu’Edgar a admis lors d’une conversation avec Cole Shelton de BJPenn.com, lui ont laissé une douleur à la jambe, étaient importants, mais il a également mentionné son jab et le fait qu’il était toujours à la recherche de l’arrivée.

«Pas même (juste) les coups de pied de jambe. Je lui faisais du mal avec le jab. Je l’ai poursuivi pendant cinq rounds. Il a eu quelques démontages, mais il ne pouvait rien faire avec les démontages, et je me suis relevé tout de suite. Je cherchais l’arrivée », a déclaré Munhoz.

