Pedro Munhoz c. Frankie Edgar | Image: Chris Unger / Zuffa LLC

Une victoire est toujours importante à l’UFC mais, après avoir battu Frankie Edgar (24–8–1), Pedro Munhoz (18-5) aurait fait plus que gagnerComme il serait revenu dans la zone gagnante après une précédente défaite contre Aljamain Sterling (19-3), il se serait présenté au championnat du monde des poids coq de l’UFC et a vaincu l’une des plus grandes légendes de l’histoire. d’arts martiaux mixtes.

« The Young Punisher » connaît l’importance de cette récente défaite et c’est pourquoi Exigez une revanche immédiate de Dana White. A ces raisons, il faut également ajouter celui qui ne considère pas qu’il a perdu le combat, ce qui a abouti à une décision partagée pour « The Answer ». Voici ce que Munhoz a récemment publié sur Instagram:

«Je parle toujours dans l’Octogone mais c’est ce que je dois dire. J’ai trop travaillé pour être ennuyé par des juges incompétents qui n’ont aucune formation, encore moins de responsabilités.. Regardez les statistiques et les dégâts. Regardez les 17 médias sur 20 qui sont d’accord pour dire que j’ai gagné, 7 d’entre eux disent 49-46. Quelqu’un m’a expliqué comment le juge a décidé de donner à Frankie le troisième tour. C’est une légende, mais j’ai gagné ce combat et je veux une revanche maintenant, Dana White«.

Reste maintenant à voir si l’entreprise et Edgar sont intéressés par un deuxième combat. White lui-même a récemment dit que celui-ci doit faire plus pour une opportunité de titre. Sans rien savoir officiellement, il est fort probable que les deux combattants passeront à autre chose et n’auront pas de revanche immédiate. Parce qu’au-delà de la controverse que le résultat a pu être, il n’y a pas d’histoire entre les deux qui motive cette idée. Mais voyons ce qui se passera dans les prochains mois.

