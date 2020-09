La guerre verbale entre Tyson Fury et Drew McIntyre s’est poursuivie sur les réseaux sociaux, le boxeur demandant à Triple H ou Vince McMahon de contacter son peuple pour organiser un match officiel de la WWE entre les deux hommes.

En octobre 2019, Tyson Fury a déclaré à Gary Cassidy de Sportskeeda qu’il aimerait affronter Brock Lesnar après son combat contre Braun Strowman lors de l’événement Crown Jewel en Arabie saoudite.

Cependant, depuis que McIntyre a remporté le championnat de la WWE de Lesnar à WrestleMania 36, ​​Tyson Fury s’est tourné vers l’Écossais.

S’exprimant dans sa dernière vidéo dirigée vers McIntyre, Tyson Fury a qualifié la superstar de RAW de «grande maison de merde» et a encouragé les hauts dirigeants de la WWE à enfin faire en sorte que le match ait lieu.

«Big Drew. La grosse putain de maison Drew. Écoutez, contactez mon peuple, Nick Khan, et commençons. Demandez à Triple H ou à Vince d’entrer en contact avec Nick et terminons ce combat… Je vais vous attraper les cheveux et vous balancer autour de cet anneau. Peu importe Claymore, The Gypsy King vous coupera le souffle. C’est ma promesse, bouillie. «