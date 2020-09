Peyton Royce et Billie Kay se connaissent depuis le lycée. Ils ont disputé leur dernier match en équipe sur RAW cette semaine.

Suite à la défaite des IIconics et à leur séparation forcée, Peyton Royce a écrit un message sur Instagram. C’était un moment qu’elle ne pensait pas venir, et elle était naturellement épuisée émotionnellement après une journée très difficile.

Cela fait 4 heures depuis maintenant et ce fut une journée difficile. Je suis épuisé émotionnellement, je suis très triste, mais je me rends compte qu’il y a un côté positif. Je pense que tout se passe comme prévu. @billiekaywwe et moi sommes les yeux rivés l’un sur l’autre depuis plus de 5 ans. Il est temps pour nous de grandir un peu en tant qu’individus. Je sais que nous pouvons faire ça, ça craint que je ne l’ai pas à mes côtés pendant tout le processus.

Merci de m’apporter tant de bonheur, d’aventure et de plaisir. Vous êtes un sur un million et vous avez un talent incroyable. Tout le monde le sait!

# IICONICS4LYF #MadDawgs