L’ancien champion de l’UFC, Vitor Belfort, pense que le meilleur candidat des poids moyens, Paulo Costa, est la version de cette génération de «The Phenom», ce qui ferait du tenant du titre en titre de 185 livres Israel Adesanya le nouvel Anderson Silva.

Espérons que « The Eraser » ne soit pas vrai le soir du combat, car Belfort a été détruit par « The Spider » au premier tour de leur combat pour le titre UFC 126. Et quand on considère les problèmes de dépistage de drogue de Belfort, cette comparaison commence à paraître de moins en moins flatteuse.

« Borrachinha a de très bonnes mains, il a appris beaucoup de choses avec moi », a déclaré Belfort à Submission Radio. «C’est comme la nouvelle version d’Anderson, la nouvelle version de Belfort. Borrachinha me représente, un gars au physique formidable, très talentueux, jeune. Et il a beaucoup d’expérience, il a gagné son respect. »

Belfort n’a jamais été aussi grand sur l’humilité.

«Je pense que c’est ce que c’est, c’est ce qui est cool dans l’avenir, quand on a des gens qui ont ouvert la voie», a poursuivi le Brésilien. « C’est littéralement comme s’il s’agissait de la nouvelle version d’Anderson et de la nouvelle version du Phenom, bien sûr. »

Le Costa invaincu (13-0) tentera de détrôner Adesanya (19-0), tout aussi irréprochable, lors de l’événement principal de l’UFC 253 plus tard ce mois-ci sur «Fight Island». Quant à Belfort (26-14, 1 NC), il revient en action face à Alain Ngalani (4-5) à un moment donné plus tard cette année.