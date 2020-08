La WWE a organisé SummerSlam il y a quelques jours à peine, mais le PPV Payback aura lieu dimanche prochain. Ils n’ont pas eu longtemps pour planifier leur pay-per-view le 30 août, mais cela s’annonce comme un calendrier solide sans beaucoup de développement.

Affiche possible pour WWE Payback

Il y a jusqu’à présent quatre matchs confirmés pour le cartel. Le championnat universel, le championnat féminin par équipe et le championnat des États-Unis sont en jeu. Keith Lee fait également face à Randy Orton.

Plusieurs autres matchs sont attendus pour l’affiche, mais la WWE a également jeté les bases de ces matchs.

Jeff Hardy vient de remporter le championnat Universal aux mains d’AJ Styles, donc une revanche est très probable. Kevin Owens voudra probablement se venger d’Aleister Black pour l’avoir laissé cette semaine sur RAW également.

Il a été précédemment rapporté que Matt Riddle et King Corbin auront leur match à Payback. Cela verra Matt Riddle et Keith Lee faire leurs débuts à la WWE PPV en tant que principaux membres de la distribution le même soir. On s’attend également à ce que Big E poursuive sa tournée de singles et affronte Sheamus.

Vous pouvez consulter l’affiche ci-dessous. Nous avons marqué ces luttes qui font actuellement l’objet de rumeurs. Voyons ce que la WWE aurait pu programmer d’autre pour les fans ce dimanche.

Bray Wyatt contre Braun Strowman contre Roman Reigns pour le championnat universel

Bayley et Sasha Banks contre Nia Jax et Shayna Baszler RAW Women’s Championship

Apollo Crews contre Bobby Lashley

Randy Orton contre Keith Lee

Jeff Hardy contre AJ Styles pour le championnat intercontinental – La rumeur l’a

Matt Riddle vs King Corbin – précédemment rapporté

Big E contre Sheamus – La rumeur l’a

Kevin Owens contre Aleister Black – La rumeur l’a

