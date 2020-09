Aussi destructeur que jamais à 40 ans, Alistair Overeem tentera de remporter quatre victoires lors de ses cinq dernières années lorsqu’il affrontera Augusto Sakai à l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, ce samedi soir (5 septembre 2020). De plus, Ovince Saint Preux affronte l’artiste KO Alonzo Menifield, Michel Pereira et Zelim Imadaev cherchent à casser deux séries de défaites aux dépens de chacun, et Jalin Turner affronte Thiago Moises dans ce qui pourrait être un banger chez Lightweight.

Il ne reste plus que deux autres combats sous-cartes de l’UFC Vegas 8 «Prelims» à prévisualiser et à prévoir (découvrez le premier lot ici), alors allons-y:

185 livres: Bartosz Fabinski contre. André Muniz



Le Polonais Bartosz Fabinski (15-3) – qui a raté toute l’année 2016 et 2017 – a remporté trois victoires consécutives dans l’Octogone avant qu’une guillotine de 62 secondes Michel Prazeres ne mette fin à sa séquence de victoires à sept. Il devait accueillir Shavkat Rakhmonov dans l’Octogone en mars, mais lorsque cela a échoué à cause du COVID, il a plutôt pris une décision sur Darren Stewart chez Cage Warriors 113.

Il abandonnera un pouce de hauteur et trois pouces de portée à Andre Muniz (19-4).

Bien que Muniz n’ait pas réussi à trouver une finition sur «Contender Series: Brazil», il a eu une deuxième chance sur la version américaine un an plus tard et en a profité avec un tapout de 106 secondes de Taylor Johnson. Ses débuts à l’UFC l’ont opposé à Antonio Arroyo, qui a emprunté un chemin presque identique, et a permis à Muniz de remporter la décision de prolonger sa séquence à cinq.

Il a soumis 12 adversaires professionnels et en a éliminé quatre autres.

Fabinski est le test de résistance ultime pour la lutte. Même si Merab Dvalishvili l’a peut-être supplanté en tant que premier accumulateur de chiffres de retrait ridicules de l’UFC, «The Butcher» enregistre toujours en moyenne plus de sept retraits par 15 minutes dans l’Octogone. Je le vois connaître un succès similaire contre Muniz, dont la lutte n’a pas rattrapé son puissant jeu de soumission.

Si Fabinski était du genre à se surpasser à la poursuite de frappes ou de passes au sol, Muniz aurait une excellente chance de le rattraper. Malheureusement pour le Brésilien, Fabinski se contente souvent de contrôler, limitant les possibilités du premier de renverser la vapeur. Muniz pouvait encore envelopper son cou, mais s’attendre à une autre affaire épuisante de la couverture ultime de la Pologne.

Prédiction: Fabinski par décision unanime

135 livres: Cole Smith contre. Hunter Azure



Cole Smith (7-1) a apporté son élan à ses débuts dans l’Octogone, surpassant le dangereux vétéran Mitch Gagnon pour améliorer son dossier à 7-0. « The Cole Train » ne pouvait pas tout à fait faire la même chose à Miles Johns, qui a survécu à l’attaque du dos de Smith pour réclamer une décision partagée.

Ce sera son premier combat en presque exactement un an.

Hunter Azure (8-1) s’est appuyé sur sa lutte pour prendre une décision sur Chris Ocon sur la série Contender, puis a de nouveau trouvé le succès avec cette tactique lors de ses débuts à l’UFC contre Brad Katona. Puis vint un affrontement en mai avec le vétéran décousu Brian Kelleher, qui se termina brusquement lorsque «boom» décrocha un monstre crochet gauche au troisième tour.

Bien qu’il mesure trois pouces de moins que Smith, il aura un avantage de portée de 3,5 pouces.

Cela ressemble à un match beaucoup plus indulgent pour Azure que Kelleher et même Katona. Bien qu’il vante quelques trucs désagréables – comme son excellente prise de dos – Smith est un grinder simple. Les propres compétences de lutte d’Azure annulent en grande partie l’attaque de Smith et il semble être l’attaquant le plus efficace, lui donnant une variété de façons de gagner ce combat.

Azure est certes encore assez vert, ce qui pourrait permettre à Smith d’accumuler le temps de contrôle comme il l’a fait contre Johns si Azure devient paresseux dans le corps à corps. Entre son avantage et sa capacité apparente à vaincre Smith chaque fois que les choses deviennent poilues, Azure dispose de tous les outils nécessaires pour atteindre une victoire confortable.

Prédiction: Azure via décision unanime

Deux gros hommes qui se débattent et quelques slugfests potentiels à 155 et 170 livres en font une carte à surveiller. Rendez-vous samedi, Maniacs.

