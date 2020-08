Avec Jon Jones hors de la photo, un combat intriguant entre les poids lourds légers entre Anthony Smith et Aleksandar Rakic ​​est devenu beaucoup plus intéressant.

L’événement principal de samedi ressemblait déjà à un banger sur papier, mais maintenant, avec Jones s’éloignant de la division des 205 livres et abandonnant son titre (à nouveau), quiconque quitte la tête d’affiche de l’UFC Vegas 8 avec la main levée se rapproche considérablement d’un opportunité de championnat.

Pour Smith, ce serait son deuxième coup de pied à la boîte. Le futur combattant de 49 combats est devenu un nom fiable auquel les entremetteurs doivent faire appel alors qu’il fait la une de sa sixième émission consécutive, signe qu’il n’est pas loin du sommet du classement depuis qu’il est passé de poids moyen. Smith a fait pression pour un autre tir au titre après une performance décevante contre Jones à l’UFC 235 et Rakic ​​pourrait être juste l’adversaire dont il a besoin pour consolider son dossier.

Le début de l’UFC chaud de Rakic ​​s’est refroidi après avoir laissé un clin d’œil à Volkan Oezdemir lors de sa dernière sortie, mais seulement légèrement. Certains pensaient que Rakic ​​méritait réellement de gagner cette décision, donc une victoire sur Smith le garderait invaincu à l’UFC aux yeux de ses partisans.

Dans l’événement co-principal, l’ancien champion des poids welters Robbie Lawler intervient à bref délai pour Geoff Neal pour affronter Neil Magny. Bien que nous n’ayons pas eu le match très attendu «Neil on Neal» en raison de Neal face à une peur médicale, ce jumelage est sans doute plus convaincant car il voit le retour de Lawler après une interruption d’un an et Magny obtenir le genre des cinq meilleurs adversaires qu’il poursuit depuis qu’il a battu Carlos Condit en 2017.

Également sur la carte principale, Ji Yeon Kim accueille Alexa Grasso dans la division poids mouche, le prétendant poids plume Ricardo Lamas fait face au remplacement à court préavis de Bill Algeo, et les poids lourds légers Magomed Ankalaev et Ion Cutelaba se rencontrent dans une revanche après leur rencontre controversée avec l’UFC Norfolk.

Quoi: UFC Vegas 8

Où: UFC APEX à Las Vegas

Quand: Samedi 29 août. La carte préliminaire des six combats débute à 18 h. ET sur ESPN +, avec la carte principale de cinq combats à partir de 21 h. également sur ESPN +.

Anthony Smith contre Aleksandar Rakic

Les jeunes seront servis samedi.

À 32 ans, Anthony Smith est à peine un geezer, mais avec près de 50 combats à son actif, il est essentiellement un octogénaire en années de combat. Ce genre de kilométrage a des conséquences néfastes sur tout le monde, en particulier lorsque vous traversez des guerres comme celle que Smith a faite contre Glover Teixeira en mai. Même le moindre émoussement de votre avantage peut vous coûter cher dans les sports de combat; contre une perspective comme Rakic, Smith pourrait être confronté à une dure réalité.

Gardant à l’esprit qu’il ne s’agit que d’une affaire en trois manches, le penchant de Smith pour les finitions rapides pourrait bien lui servir. Il s’est évanoui contre Teixeira, mais ce ne sera pas un problème ici à moins que cela ne pénètre profondément dans le troisième. Cela dit, Rakic ​​a montré qu’il pouvait aussi finir rapidement pour ne pas hésiter à s’engager tôt. Je m’attends en fait à ce que les deux combattants commencent à se balancer rapidement, Rakic ​​laissant Smith prendre les gros risques et attendant les ouvertures pour contrer.

Le pedigree du jiu-jitsu de Smith pourrait lui donner un avantage sur le terrain, mais pas si Rakic ​​contrôle la façon dont le combat y parvient. C’est un lutteur fort et s’il peut constamment travailler en première position, il ne devrait pas être la proie des soumissions agressives de Smith.

Rakic ​​par KO au premier ou au deuxième tour.

Choisir: Rakic

Neil Magny contre Robbie Lawler

Le plan est sur la façon de battre cette version actuelle de Robbie Lawler et Neil Magny est le combattant idéal pour l’exécuter.

Long et mince, intelligent et infiniment actif, Magny a surpassé de nombreux adversaires avec des CV profonds, notamment Carlos Condit, Johny Hendricks, Hector Lombard et Kelvin Gastelum. Il est vrai qu’il a également échoué face à une compétition de haute qualité, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles cette confrontation avec Lawler est si convaincante.

À quel point Lawler est-il éloigné de son apogée? Et une affaire à court préavis le blessera-t-elle ou lui profitera-t-elle? Gardez à l’esprit que le cardio a rarement été un problème pour Lawler et qu’il y a eu une longue période où il a dit qu’il ne s’était pas entraîné dans ses camps d’entraînement, alors à quel point la préparation est-elle essentielle à son succès? Une approche de retour aux sources et sans fioritures peut être exactement ce dont Lawler a besoin pour récupérer une place dans le top 10 du classement.

Mais comme mentionné ci-dessus, il existe une stratégie éprouvée pour le déjouer et c’est la pression et le volume, deux des spécialités de Magny. Vous ne pouvez pas sous-estimer les chances de Lawler dans une bagarre, car il reste aussi mortel sur les pieds que jamais (il suffit de demander à Ben Askren, qui a échappé de peu à être ajouté à la liste de succès de Lawler), c’est pourquoi c’est un scénario que Magny évitera intelligemment. Il mélangera les techniques comme il le fait toujours, sans jamais donner à Lawler une chance de lui faire une perle. C’est la clé d’une décision prise par Magny.

Choisir: Magny

Alexa Grasso contre Ji Yeon Kim

Ils n’ont pas donné à Alexa Grasso un match facile pour son premier combat à 125 livres.

C’est une façon clichée de décrire un combattant sud-coréen, mais c’est un fait que le pays produit certains des concurrents les plus intrépides et les plus agressifs du MMA et Ji Yeon Kim n’est pas différent. Elle fait descendre les gens, choisit ses places et reste imperturbable indépendamment de ce que son adversaire lui lance. D’un point de vue mental, elle est une charge pour tout le monde.

Je pense que Grasso est exactement le genre de combattante qui bénéficiera d’une compétition plus proche de son poids réel. En dehors d’une meilleure performance en carrière contre Karolina Kowalkiewicz, Grasso n’a jamais été à la hauteur du battage médiatique qu’elle a apporté à la division des poids paille de l’UFC. Au poids mouche, elle prend un nouveau départ, et un départ qui ne sera pas gêné par une réduction de poids brutale qui a entravé ses performances.

Cela devrait être une bataille amusante, qui mènera à un appel serré sur les tableaux de bord. Grasso est plus technique dans son approche et elle a aussi du pop dans ses mains, alors je vais lui donner l’avantage dans ce qui est le combat le plus difficile à choisir sur la carte principale.

Choisir: Grasso

Ricardo Lamas contre Bill Algeo

Bill Algeo pourrait devenir le dernier produit de la série Contender à choquer un vétéran de l’UFC. En février, nous avons vu Tim Means soumis par le nouveau venu Daniel Rodriguez et trois mois plus tard, Miguel Baeza est sorti de nulle part pour vaincre Matt Brown. Le fait est de ne pas dormir sur ces combattants inconnus.

Cela ne devrait pas être un problème avec Ricardo Lamas, qui l’apporte toujours le soir du combat. Il y a certainement une grosse baisse de valeur de nom de la part des adversaires habituels de Lamas, il sera donc essentiel pour lui d’évaluer les talents d’Algeo tôt et de travailler à partir de là. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, cela pourrait profiter à Algeo de sortir des portes chaudes et de se mettre en face de Lamas. C’est une stratégie facile à suggérer lorsque vous n’êtes pas celui à l’intérieur de l’octogone avec un animal comme Lamas.

Algeo va poser quelques problèmes aux Lamas. Il a une grande taille pour un poids plume et sait s’en servir. Il a de longs membres, qu’il utilise pour menacer de soumissions sur le terrain, de sorte que les Lamas devront être réfléchis avec son pied-à-terre. Je m’attends à ce que les Lamas gâchent ce combat et je ne vois pas Algeo comme ayant assez de puissance de feu pour égaler les Lamas coup pour coup.

Lamas par KO.

Choisir: Lamas

Magomed Ankalaev contre Ion Cutelaba

Après ce qui s’est passé la dernière fois entre ces deux-là, faire une prédiction sur la façon dont leur revanche pourrait se dérouler semble presque stupide, n’est-ce pas?

Les singeries intenses d’avant-combat entre Magomed Ankalaev et Ion Cutelaba ont été éclipsées par – en ce qui concerne l’arbitre Kevin MacDonald – l’un des pires arrêts de l’histoire récente. Auparavant, nous obtenions le meilleur résultat possible entre ces deux poids lourds légers, un rebut sauvage rempli de coups de pied dans la tête et de haymakers qui n’avait que quelques secondes pour jouer.

J’ai prédit que leur premier combat serait dicté par le combat d’Ankalaev et je vois toujours que c’est le cas ici. Il y aura des échanges divertissants sur les pieds, mais si Ankalaev peut éviter un trébuchement précoce, sa lutte lui permettra de rester à l’écart des ennuis si Cutelaba met la main à la pâte. Je pars avec ma prédiction originale d’Ankalaev par décision, mais vraiment, personne ne peut deviner comment cette saga bizarre se terminera.

Choisir: Ankalaev

Préliminaires

Impa Kasanganay bat. Maki Pitolo

Zak Cummings bat. Alessio Di Chirico

Alex Caceres bat. Austin Springer

Sean Brady bat. Christian Aguilera

Polyana Viana bat. Emily Whitmire

Mallory Martin bat. Hannah Cifers