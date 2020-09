Il semble que les poids lourds légers aient fait parler de lui au cours des deux dernières semaines, et cette tendance s’est poursuivie samedi soir à l’UFC sur ESPN + 33 alors que l’Autrichien Aleksandar Rakic ​​dominait l’ancien challenger au titre Anthony Smith pour se positionner comme une menace légitime pour les 205 de l’UFC. -pound titre.

Le titre récemment vacant sera disputé lorsque Jan Blachowicz et Dominick Reyes s’affronteront à l’UFC 253, mais derrière eux se trouve un groupe de prétendants dangereux se disputant le poste, cherchant à gagner le premier coup sur le nouveau champion.

Mais lequel des prétendants a actuellement la plus forte revendication pour ce premier tir au titre? C’est la question que nous avons posée aux écrivains de MMA Junkie Farah Hannoun, Simon Head et Nolan King dans cette édition de Triple Take.

****

Farah Hannoun: vainqueur du match potentiel Aleksandar Rakic ​​contre Jiri Prochazka

Alors que le vainqueur de Thiago Santos contre Glover Teixeira est probablement le prochain en ligne, pourquoi pas du sang frais?

Santos et Teixeira se sont déjà battus pour le titre et mériteraient certainement une autre chance, mais si vous opposez Aleksandar Rakic ​​contre Jiri Prochazka en tant que candidat n ° 1, vous garantissez un nouveau match.

Rakic ​​prend un certain élan après sa victoire dominante sur Anthony Smith le week-end dernier, mais peut-être qu’une arrivée lui a fait allusion. Prochazka a fait sensation lors de ses débuts à l’UFC en éliminant Volkan Oezdemir de manière spectaculaire.

Un affrontement entre deux des attaquants les plus dévastateurs et les plus diversifiés d’Europe livrera certainement et mettra les deux hommes en très bonne position pour se battre pour le titre. Selon la façon dont le combat entre Santos et Teixeira se déroule, le vainqueur d’un combat potentiel entre Rakic ​​et Prochazka pourrait finir par les surpasser s’ils peuvent remporter une victoire.

La chronologie est la clé de ce plan alternatif, mais tout peut arriver dans le jeu de combat, et l’élan est tout. Un combat Rakic ​​contre Prochazka a tout de même beaucoup de sens, mais s’ils peuvent le réserver assez tôt, qui sait? Pourrait être le prochain en ligne pour le vainqueur de Dominick Reyes et Jan Blachowicz.

Simon Chef: Thiago Santos

Il reste encore beaucoup à décider avant que l’UFC doive oindre son prochain challenger au titre des poids lourds légers. Mais si la décision devait être prise aujourd’hui, mon choix serait sans aucun doute Thiago Santos.

Le style de combat de «Marreta» ferait un match passionnant avec Dominick Reyes ou Jan Blachowicz. Mais si Blachowicz réussit dans son inclinaison pour le titre UFC 253, un affrontement avec Santos porterait du piquant supplémentaire étant donné que le Brésilien est le dernier homme à le vaincre. Il l’a fait aussi par TKO.

Mais quelle que soit l’identité du champion après le 26 septembre, Santos a le CV qui éclipse les autres en lice. Sa seule défaite en poids mi-lourd est survenue contre Jon Jones dans un combat qu’un juge a marqué en sa faveur, et ses trois autres combats à 205 livres chacun se sont terminés à l’intérieur de la distance.

Bien sûr, Santos doit faire face à la menace importante de Glover Teixeira lors de leur rencontre le 12 septembre. Mais compte tenu de son travail récent, ainsi que du choc stylistique potentiel avec Reyes ou Blachowicz, il est mon choix en tant que meilleur candidat en ce moment.

Nolan King: vainqueur de Thiago Santos contre Glover Teixeira

(Jasen Vinlove, USA TODAY Sports)

Thiago Santos est de loin le prochain prétendant le plus méritant pour le vainqueur de Dominick Reyes contre Jan Blachowicz. Il a tenu bon contre Jon Jones dans un combat que beaucoup de gens ont marqué. S’il gagne le 12 septembre, il ne devrait y avoir aucune question qui sera le prochain challenger au titre. Je ne pense pas que les masses diraient le contraire.

Cela dit, Glover Teixeira a la possibilité de jouer le spoiler. Bien sûr, Teixeira est plus âgée. Il a 40 ans, pour être exact. Et oui, il a eu sa chance à un titre UFC quand il a perdu contre Jon Jones à l’UFC 172 en avril 2014. Cela dit, il a trouvé comment forcer la main de l’UFC à le mettre dans de grands combats.

La recette secrète? Gagnant.

Teixeira n’a pas perdu depuis juillet 2018. Il a remporté quatre victoires consécutives, dont trois sur des adversaires actuellement classés. Il a battu l’ancien challenger au titre de l’UFC Anthony Smith dans l’un des battements les plus inégaux de 2020.

Si Teixeira élimine le prétendant n ° 1 à Santos, comment pouvez-vous le refuser?