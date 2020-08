Dans une récente édition de son podcast, Grilling JR, Jim Ross a expliqué pourquoi Bobby Lashley avait reçu autant de critiques dans les coulisses et les fans après avoir remporté le championnat ECW en décembre pour Dismember. Il a expliqué pourquoi Roman Reigns et Bobby Lashley avaient reçu des réactions négatives de la part des fans.

Il a révélé que si les fans et Paul Heyman lui-même voulaient que CM Punk ou RVD deviennent champions de l’ECW, c’est Bobby Lashley qui a été choisi pour être le visage de la marque. Lorsqu’on lui a demandé par Conrad Thompson si Lashley avait subi des pressions parce qu’il ressemblait à un «combattant de Vince McMahon», Jim Ross a dit que cela pourrait être le cas et que cela aurait pu le blesser à long terme.

Dessinant des similitudes entre Lashley sur ECW et Roman Reigns aujourd’hui, Jim Ross a expliqué pourquoi ils avaient eu la chaleur des fans.

Le retour de Roman Reigns à SummerSlam

Roman Reigns est récemment revenu à la WWE SummerSlam et on a beaucoup parlé du décalage entre la réaction des fans sur les écrans vidéo. Beaucoup ont été vus donner des réactions négatives et probablement huer The Big Dog, mais l’audio était plein de mauvais messages.

