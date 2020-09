Quelque chose de frappant que la WWE a fait la semaine dernière a été de retirer la marchandise de la bête incarnée de la boutique officielle. PWInsider a confirmé que Brock Lesnar est un agent libre après l’expiration de son contrat avec la WWE.

Lesnar reviendra peut-être jusqu’en 2021, où de nombreux fans se sont demandé quels étaient les détails du contrat de Brock Lesnar avec la WWE.

Tom Colohue a parlé de Brock sur Dropkick DiSKussions et a expliqué pourquoi il a fallu attendre SummerSlam pour que la WWE rappelle les marchandises de Brock Lesnar malgré l’expiration de son contrat en juin:

« Il [Brock Lesnar] c’est un agent libre véritable et clair en ce moment. Il n’a aucune responsabilité envers la WWE. Son contrat a expiré vers juin. Il avait des obligations, comme je l’ai mentionné, il a été signé avec SummerSlam, donc son contrat a été prolongé sans contrat. C’est pourquoi le contrat de marchandisage a expiré après SummerSlam et non après l’expiration de leur contrat. Vous n’avez pas de contrat séparé, puis de contrat de marchandisage. Ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. Une fois que c’est fini, on s’arrête.