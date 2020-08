Randy Orton est une superstar de la WWE multigénérationnelle avec des affaires dans le sang. Son style ne convient peut-être pas à tout le monde, mais il ne s’agit pas d’impressionner quiconque s’intéresse uniquement à une action rapide remplie de points forts.

Orton a adopté un état d’esprit différent dans les coulisses de la WWE au cours de la dernière année. Il a le respect de tous ses coéquipiers en tant que leader des vestiaires, car il a changé d’avis sur la conduite de nouvelles Superstars.

En parlant à Vibe et Wrestling, Randy Orton a parlé du nouveau combat scolaire. Il pense que la nouvelle école est plus en phase avec la lutte indépendante et que les risques sont nombreux. En fin de compte, Orton a déclaré que les nids-de-poule qu’ils prennent, les fausses finitions et l’action non-stop font mal à une histoire.

«Je pense que la nouvelle école a plus à voir avec la mentalité de lutte indépendante. Nous avons beaucoup de gens qui viennent d’entreprises indépendantes et qui sont appelés par NXT et la WWE, dont beaucoup peuvent raconter de bonnes histoires. Peut-être qu’ils sont comptés plus rapidement, c’est un peu plus. Je pense que la manière la plus prudente d’appeler est «dangereuse». Je pense que si les gens réalisaient ce que ces gars-là risquaient souvent, et les fois où ils risquaient leur cou une seule nuit par an pour essayer d’attirer l’attention ou d’attraper le flambeau, je pense qu’ils comprendraient un peu mieux. C’est définitivement un style excitant, mais je pense que la nouvelle école, la vitesse à laquelle ils se déplacent, les bosses qu’ils prennent, les fausses fins, l’action non-stop, je pense qu’à long terme, cela nuit à l’histoire que vous essayez de raconter. «

«En général, la psychologie n’a pas changé. Ces athlètes d’aujourd’hui deviennent de plus en plus sportifs. Ils ont une grande capacité physique et une capacité à faire mieux que les générations passées. Ils font des choses qui n’ont jamais été vues auparavant, surtout dans le passé, et atteignent des sommets inconnus à ce jour. J’aime regarder les enfants de la nouvelle école et je peux reconnaître quand l’un d’eux peut raconter une histoire dans le style de la nouvelle école. Je ne pense pas que cela ait trop changé. «