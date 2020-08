Continuez à vous rafraîchir pour les derniers résultats

Bonjour à tous et bienvenue à la couverture en DIRECT de 411mania de l’UFC sur ESPN + 33. Je suis Robert Winfree et je serai votre hôte pour la soirée, vous transmettant toute l’action telle que je la vois. Les principaux événements tombent, les ouragans touchent la terre, les chats et les chiens vivent ensemble, l’hystérie de masse règne en maître. . . Pourtant, la machine UFC ne cesse de tourner. Cet événement a eu plusieurs titres en tête d’affiche, le plus récent était une tentative fréquente d’affrontement de poids plume entre Yair Rodriguez et Zabit Magomedshapirov, mais qui a échoué il y a quelques semaines lorsque Rodriguez se serait cassé la cheville. Aucun remplacement n’étant acceptable, Zabit s’est retiré et l’ancien co-principal est devenu l’événement principal. Nous avons affaire à un événement principal de 3 rounds ce soir alors qu’Anthony Smith affronte Aleksandar Rakic ​​pour la position dans une division des poids lourds légers soudainement ouverte. Le co-principal actuel est également un combat de remplacement, à l’origine Neil Magny devait combattre Geoff Neal mais Neal a dû se retirer et par étapes l’ancien champion Robbie Lawler. Oh, nous avons également perdu un combat entre Ryan Hall et Ricardo Lamas que j’avais vraiment hâte de voir, au lieu de cela, Lamas accueille maintenant le nouveau venu Bill Algeo.

Dans l’ensemble, c’est une sorte de carte de remplissage d’espace. Robbie Lawler tente d’arrêter une séquence de trois défaites consécutives, Alexa Grasso fait ses débuts en poids mouche et pourrait entrer directement dans le classement avec une victoire sur Ji Yeon Kim, et nous obtenons le match revanche entre Magomed Aknalaev et Ion Cutelaba après l’arrêt controversé de leur premier combat. La plupart du temps, nous espérons que les combats sont bons, car il n’y a pas grand-chose sur le papier pour être trop excité.

UFC sur ESPN + 33 arrive au monde depuis l’installation UFC APEX à Las Vegas, Nevada, États-Unis. Pour les commentaires, nous avons Brendan Fitzgerald et Paul Felder. En ce qui concerne les règles, le Nevada utilise un ensemble hybride où ils ont adopté la plupart des changements apportés récemment, mais vous n’avez toujours besoin que d’une seule main sur le tapis pour être considéré comme abattu et ils permettent l’utilisation de la relecture instantanée chaque fois que l’officiel le souhaite. Nous sommes toujours dans la plus petite cage de 25 pieds de diamètre à l’APEX au lieu de la cage habituelle de 30 pieds également.

Eh bien, quelques heures avant le début de l’événement, il a été annoncé qu’Ion Cutelaba avait eu un test COVID-19 positif et que le combat était à nouveau lancé.

Mallory Martin vient d’avoir une séquence de cinq victoires consécutives lors de ses débuts à l’UFC lorsqu’elle a rencontré Virna Jandiroba, maintenant elle essaie de rebondir et d’obtenir sa première victoire à l’UFC. Hannah Cifers est sur une séquence de trois défaites consécutives et a raté du poids pour ce combat, la plaçant contre le mur, car l’ajout d’une autre perte à cette équation pourrait facilement signifier sa sortie de l’UFC. Martin est un grand favori à -300 pour un retour de +250 sur Cifers.

Combat de poids de paille: Hannah Cifers (10-6, 117 livres) contre Mallory Martin (6-3, 115,5 livres)

UN TOUR: Martin mesure trois pouces de plus mais n’a qu’un pouce de portée au-dessus de Cifers. Cerclant de Cifers tôt. Les deux femmes sondent avec des coups de poing mais ne s’engagent pas encore vraiment. Il y a un échange de droits. Beaucoup de cercles, puis des affrontements pour quelques coups de poing, puis de nouveau des cercles. Martin décroche un uppercut. Cifers obtient un coup de pied dans la jambe. Petit crochet gauche de Martin. Les deux femmes comptent toujours plus sur les coups de poing au bras que sur la vraie technique. Jab des terres de Martin. Cifers obtient un droit. Directement de Cifers laisse tomber Martin et elle suit Martin dans sa garde. Martin essaie de mettre sa garde en jeu, elle est debout et Cifers essaie de se décharger du corps à corps. Cifers atterrit un autre dur juste le long de la clôture. Martin fait juste assez pour que cela continue. Cifers évite une mauvaise double jambe, puis Martin tire la garde. Slam de Cifers pour briser la garde et elle cherche à décharger à nouveau, mais Martin est plus conscient de la défense maintenant et elle reprend la garde. Tentative d’Armbar de Martin mais Cifers l’évite sans trop de difficulté. De retour sur les pieds, Martin s’éloigne à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 Cifers

DEUXIÈME ROUND: Martin sort en piquant, mais le manque de mouvement de la tête des deux femmes est toujours un problème. Martin frappe dans un corps à corps et a Cifers sur la cage. À l’extérieur, récoltez de Martin et elle atterrit au sommet en position de traînée de jambe. Des coups de poing de Martin et Cifers saigne de l’arête du nez. Monture complète maintenant pour Martin et elle atterrit quelques coudes. Cifers abandonne son dos, Martin attrape l’étranglement et c’est tout pour le combat.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Mallory Martin via Soumission, starter arrière nu, à 1:33 du Round 2

C’est l’heure du micro pour Martin après cela, elle note l’adversité qu’elle a dû affronter dans le premier et s’excuse de ne pas avoir gagné dans le premier. Elle dit qu’elle était consciente pendant cet échange et elle note son histoire de retour de l’adversité dans sa vie personnelle. Elle nous parle de la fin pour terminer.

Voici un aperçu de la droite qui a terrassé Martin dans le premier, le combat aurait pu être déclenché et je ne pense pas que trop de gens se seraient plaints.

SHOCKWAVE 💥 @HannahCifersMMA essayant d'y mettre fin tôt.

Mais l’arbitre a lâché prise et Martin a persévéré pour terminer dans le second. Starter nu arrière assez manuel une fois que Cifers abandonne le dos sans aucune sorte de commande manuelle.

Après avoir été secoué au premier tour, @MalloryyMartin a obtenu le sous-marin au deuxième et a laissé échapper un cri primitif 😱

Polyana Viana est allée 1-3 à l’UFC et est sur une séquence de trois défaites consécutives, elle essaie de briser cette séquence et d’éviter le billot. Emily Whitmire est allée 2-2 à l’UFC mais sort d’une défaite et espère une victoire pour faire passer son record UFC au-dessus de la barre des .500. Les chances sont légèrement avec Whitmire de -140 à +120 pour Viana.

Combat de poids de paille: Polyana Viana (10-4, 116 lbs.) Contre Emily Whitmire (4-3, 115.5 lbs.)

UN TOUR: Ces deux sont de la même hauteur mais Viana a un avantage de trois pouces et demi. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Coup de pied de Viana. Ils échangent rapidement de près. Les deux manquent des coups de poing puis échangent des coups de pied. Coup de pied à l’intérieur puis à droite de Viana. Whitmire n’aime pas ça, elle obtient un retrait dans le contrôle latéral. Viana prend la garde complète et pose quelques coudes dans son dos. Plus de coudes de Viana pendant qu’elle attaque un bras. Tentative d’Armbar de Viana, il y a un ajustement rapide de sa part et Whitmire doit taper.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Polyana Viana via Soumission, brassard, à 1:53 du premier tour

Le First Round Finish Club remercie Mme Viana pour son travail ce soir. Mic time pour Viana, elle est très heureuse d’avoir gagné et dédie la victoire à une personne décédée récemment. Elle mentionne utiliser les coudes pour distraire la soumission et offrir des options pour gagner via des coupures même si elle ne pouvait pas obtenir le robinet. Interrogée sur son passe-temps de pêche à la ligne, elle prévoit de célébrer à Mammoth Mountain et de pêcher du poisson avec son équipe.

C’est vraiment sympa. Viana accroche la jambe opposée au bras qu’elle attaque pour limiter les options défensives de Whitmire, fait pivoter ses hanches et attrape le bras. Aussi, si vous n’êtes pas dégoûté, observez le bras de Whitmire juste avant le robinet car votre coude n’est pas censé se plier de cette façon.

Verrouillé ce brassard la rapidité 💪 @ Polyana_VianaDF

Sean Brady est invaincu, y compris deux victoires à l’UFC, et il cherche à maintenir cet élan et éventuellement à gagner une chance sur quelqu’un plus haut dans le classement. Christian Aguilera est sur une séquence de trois victoires consécutives, y compris un début réussi à l’UFC il y a quelques mois, il espère prendre une brillante perspective et commencer à chercher de plus grands noms à l’avenir. Brady est votre favori -420 tandis que le paiement de +340 pour Aguilera doit tenter quelques parieurs.

Bout poids welter: Christian Aguilera (14-6, 170 lbs.) Vs Sean Brady (12-0, 170.5 lbs.)

UN TOUR: Brady mesure un pouce de plus mais la portée est identique. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Coup de pied à l’intérieur de la jambe de Brady pendant qu’il tourne. Les deux hommes montrent également la main principale maintenant. Coup de pied de la jambe de Brady. Aguilera décroche un coup de pied de sa propre jambe. Brady décroche un coup de pied puis ils échangent des gauches. Coup de pied d’Aguilera, Brady le renvoie. Brady continue de trouver sa main gauche, Aguilera se balance un peu large. Il y a une coupure autour du sourcil droit d’Aguilera, pas mal mais c’est là. Brady continue d’atterrir sa main gauche quand Aguilera tente de se rapprocher, son jab l’arrête quand il se connecte. Ils échangent des coups de pied. Crochet gauche puis droit de Brady. Plus de coups de pied de jambe de Brady, Aguilera décroche un droit. Les deux hommes font toujours du bon travail à distance de frappe. Brady fonce en avant avec une double jambe et met Aguilera en pleine garde contre la clôture. Demi garde maintenant pour Brady, il atterrit à droite et à gauche. Un peu plus de terrain et de livre de Brady clôt le tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Brady

DEUXIÈME ROUND: Touche de gants pour le deuxième tour. Brady se déplace bien, montrant quelques changements de position et atterrit un autre à gauche. Les deux hommes débarquent à gauche. Un autre échange de gauches, puis Brady attrape un coup de pied dans la jambe et obtient un retrait en demi-garde. Martelez les poings et les coudes de Brady, il a du terrain et des coups constants pour essayer de préparer sa passe. Monture complète pour Brady, il a une menace de guillotine mais la perd alors qu’Aguilera bucks. Brady s’ajuste, se monte à nouveau avec la guillotine et endort Aguilera.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Sean Brady via soumission technique, starter guillotine monté, à 1:47 de la deuxième manche

C’est l’heure du micro pour Brady après sa première arrivée à l’UFC, il dit qu’il en rêve depuis dix ans et que c’est un rêve devenu réalité avant de remercier sa famille et son équipe. Lorsqu’on lui a demandé qui sera le prochain, il dit vouloir un plus grand nom pour pouvoir obtenir ce qu’il mérite, mais il n’a personne en particulier en tête.

Brady perd la première tentative mais ne perd jamais la prise / la prise autour du cou, il peut donc attaquer à nouveau presque immédiatement et la deuxième fois, il fait un meilleur travail de maintien de la posture et de la position pour endormir Aguilera.

Invaincu @seanbradymma vient de l'endormir 😴

Alex Caceres est sur une séquence de deux victoires consécutives et pourrait remporter trois victoires consécutives pour la première fois de sa carrière à l’UFC. Austin Springer a pris ce combat à court préavis, ce qui a presque certainement contribué à son poids manquant plutôt mal, mais il a obtenu une séquence de trois victoires consécutives et pourrait remporter la plus grande victoire de sa carrière en éliminant un vétéran de l’UFC. Les chances sont avec Caceres entre -200 et +175 pour Springer.

Combat poids plume: Alex Caceres (16-12 1 NC, 145 lbs.) Contre Austin Springer (12-3, 151 lbs.)

UN TOUR: Caceres a deux pouces de hauteur et de portée au-dessus de Springer, et bien sûr Springer a assez mal manqué de poids. Ils touchent des gants pour faire avancer les choses. Coup de pied de veau de Springer, Caceres combattant le gaucher. Petit coup de tête de Caceres. Ils se retrouvent décrochés puis se cassent rapidement. Springer décroche un droit puis un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Les deux hommes manquent de coups de pied. Un peu à gauche de Caceres alors qu’il mangeait un coup de pied dans la jambe. Certains travaux de la main de plomb de Caceres maintenant, mais il mange un autre coup de pied dur à l’intérieur de la jambe. Springer n’a pas de réponse pour le jeu de jambes et le mouvement quand il veut s’engager, mais il réussit encore deux coups de pied. Caceres atterrit un coup au corps, puis évite un retrait puis récupère le dos alors que Springer est tombé à genoux, il obtient le starter arrière nu et nous avons terminé.

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Alex Caceres via Soumission, starter arrière nu, à 3:38 du Round 1

Le First Round Finish Club remercie M. Caceres pour son travail ce soir. Temps de micro pour Caceres, il se sent bien mais note qu’il a eu trois changements d’adversaire avant ce combat, mais il forait également ce genre de positions pour Chikadze. Il remet certains de ses entraîneurs puis nous parle de l’arrivée, puis, quand on lui demande ce qui va suivre, il veut un autre combat avant la fin de l’année étant donné à quel point il est relativement indemne.

Je ne peux pas dire à quel point la gauche de Caceres atterrit, mais même si elle manque, Springer n’a toujours pas d’entraînement sur son retrait, Caceres s’étale puis tourne avec une résistance minimale. De là, l’étranglement est quelque peu académique.

Bruce Leeroy a coulé comme de l'eau pendant cette séquence de finition 🌊

Alessio Di Chirico est allé 2-2 lors de ses quatre derniers combats, mais est sur une séquence de deux défaites consécutives et a vraiment besoin d’une victoire ici pour sauver un élan de division. Zak Cummings est également allé 2-2 lors de ses quatre derniers combats, il sort d’une défaite et tente d’éviter la première séquence de défaites de sa carrière à l’UFC. Di Chirico est un léger favori de -120 à un même +100 sur Cummings.

Bout de poids moyen: Zak Cummings (23-7, 185 lbs.) Contre Alessio Di Chirico (12-4, 184 lbs.)

UN TOUR: Ces deux ont la même hauteur tandis que Cummings a un pouce d’avantage de portée. Ils touchent des gants, Cummings combattant le gaucher. Di Chirico manque quelques coups de poing, juste la recherche de distance jusqu’à présent. Coup de pied à l’intérieur de la jambe de Di Chirico. Cummings soutient Di Chirico vers la clôture. Di Chirico voit un coup de tête bloqué par la tête. Cummings a un coup de pied dans la tête bloqué puis il mange un coup de pied de jambe. C’était un solide coup de pied que Di Chirico a décroché. Di Chirico atteint pour une seule jambe, Cummings défend mais c’était une bonne mise en place. Cummings décroche un coup de pied au mollet. Di Chirico atterrit à droite alors que Cummings se rapprochait. Un peu à droite de Cummings. Coup de pied à l’intérieur de la jambe de Cummings. Un peu à gauche de Cummings, Di Chirico avec sa propre gauche. Cummings décroche un coup de pied au mollet. Les deux hommes continuent de jouer avec cette main principale, aucun des deux hommes n’a une réelle idée du combat. Di Chirico décroche un crochet gauche en boucle après avoir raté tous les deux des coups de poing puissants. Coup de pied de Di Chirico et ils s’échangent de près. Ils échangent des coups de poing à la main puis à gauche des terres de Di Chirico pour clôturer la manche.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Di Chirico

DEUXIÈME ROUND: Tournant à nouveau autour des deux hommes, essayant toujours de trouver une lecture fiable l’un de l’autre. Cummings décroche un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Di Chirico décroche un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Cummings continue de soutenir Di Chirico, mais n’est pas en mesure de vraiment capitaliser sur cela. Un peu de changement de position de Cummings maintenant, il atterrit à gauche de la position de gaucher. Tournée très sans incident jusqu’à présent. Les deux hommes manquent des coups de poing. Di Chirico atterrit un court à droite. À gauche des terres de Cummings. Ils lancent tous les deux des coups de poing puissants, Cummings a atterri un peu mieux. Cummings avec un coup de pied dur à l’intérieur de la jambe. Certains coups de poing sont échangés pour clôturer le tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Cummings, 19-19 au total

TROISIÈME TOUR: Cummings poussant à nouveau, les deux hommes avec quelques coups de poing. Maintenant, les coups de pied vont et viennent. Laissé au corps de Cummings. Quelques coups sur le corps de Di Chirico, puis il décroche un crochet gauche. Di Chirico s’avance avec des crochets, il entre dans une ligne droite à gauche mais le mange juste. Un peu à gauche de Di Chirico pour contrer un coup de pied intérieur. Di Chirico décroche un autre crochet gauche à la fin de sa combinaison, qui a été son coup le plus réussi jusqu’à présent. Cummings vérifie un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Ils échangent des coups de poing puissants, puis Cummings décroche un coup de pied. Le coup de pied bas de Cumming frappe l’aine et nous avons le temps. Di Chirico réussit très vite et nous reprenons le combat. Un peu à gauche de Cummings, Di Chirico atterrit à droite. Cummings évite un crochet et atterrit tout droit à gauche. Une autre droite à gauche de Cummings et ils se balancent tous les deux. Cummings décroche un coup de pied à l’intérieur de la jambe, cela s’additionne pour lui. Un petit échange, puis ils se bagarrent pour les dernières secondes et juste à la cloche Cummings FLOORS Di Chirico avec un coup de pied de tête mais on dirait que l’arbitre a signalé la fin du round plutôt que la fin du combat.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Cummings, 29-28 Cummings au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Zak Cummings par décision unanime (30-27, 29-28 x2)

Je ne sais pas environ 30-27 pour Cummings mais le bon homme a gagné. Di Chirico a probablement été sauvé par la cloche après ce coup de tête. C’est l’heure du micro pour Cummings, il pensait qu’il avait peut-être eu l’arrêt, mais savait qu’il était tard dans le combat et est juste heureux de revenir dans la cage et de revenir du côté des vainqueurs. Il mentionne qu’il est ici depuis 7 ans et mentionne que Di Chirico a fait beaucoup de choses pour l’aider à ralentir, mais il a finalement découvert des choses vers la fin.

Un regard sur la fin du combat. Coup de tête bien chronométré de Cummings, il ne reste plus de temps dans ce tour et cela mène à une arrivée.

Un coup de tête de @ZakCummings juste à la cloche finale a fait trébucher Di Chirico 😳

Maki Pitolo a fait un doublé à l’UFC, mais ils ont tous été des combats plutôt divertissants, il sort d’une défaite et tentera de revenir du côté gagnant. Impa Kasanganay est invaincu et fait ses débuts à l’UFC après deux victoires en Contender Series, maintenant il cherche à maintenir cet élan et à remporter sa première victoire à l’UFC. Malgré la différence d’expérience, Kasanganay est votre favori à -135 contre le +115 de Pitolo.

Bout de poids moyen: Impa Kasanganay (7-0, 185,5 livres) contre Maki Pitolo (13-6, 184,5 livres)

UN TOUR: Kasanganay mesure un pouce de plus mais la portée est identique. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Kasanganay bouge bien, décroche un coup de pied. Pitolo avec un coup de pied avant puis une série de crochets. Les deux hommes atterrissent de près, ces deux balancent du cuir sérieux. Kasanganay décroche un coup de pied au mollet. Pitolo rate quelques coups de poing mais il a une lecture sur le mouvement de Kasanganay. Ils échangent des droits. Kasanganay obtient un droit sur le corps. Les gauches sont échangées, l’utilisation des combinaisons par Pitolo lui donne un avantage. Ils décrochent, puis se séparent alors que Pitolo a un coup de pied haut bloqué. Kasanganay obtient un droit sur le corps. Pitolo décroche un droit, puis ils échangent de près. Directement des terres de Kasanganay mais Pitolo a roulé avec. Le coup de pied de tête de Pitolo est partiellement bloqué et ils échangent des coups de pied de jambe. Combinaison des terres de Kasanganay et il a Pitolo sur la clôture. Kasanganay continue de lancer, Pitolo roule et plonge et Kasanganay recule. Il y a une coupure autour de l’œil gauche de Pitolo après ce barrage. Un peu à droite de Kasanganay, et il y a aussi un gonflement sur le sourcil droit de Pitolo. Ils fixent les dernières secondes.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Kasanganay

DEUXIÈME ROUND: Kasanganay tourne et pique maintenant. Jab de Kasanganay, Pitolo manque une droite. Le coup de Kasanganay fonctionne maintenant. Kasanganay décroche un droit. Pitolo manque un poing qui tourne en arrière. Kasanganay pousse à nouveau Pitolo vers la clôture, et ils échangent des coups. Pitolo attrape un coup de pied mais ne peut pas capitaliser. Coup de pied à l’intérieur de la jambe de Pitolo et il prend un peu un contre-coup de poing. Jabs de Kasanganay encore une fois, ils atterrissent régulièrement maintenant. Pitolo décroche un crochet du gauche. Kasanganay avec un deux le long de la clôture. Les deux hommes débarquent à gauche. Clinch de Kasanganay maintenant, et ils ont heurté la clôture. Un peu de coude de Kasanganay alors qu’ils se cassent. Stiff à gauche de Kasanganay. Pitolo décroche un droit. Dur à gauche de Kasanganay, bon interrupteur avant qu’il ne l’atterrisse aussi. Un autre corps à corps, puis Kasanganay atterrit un coude sur la pause. Un deux de Kasanganay pour contrer un coup de pied, Pitolo le mange à nouveau. Pitolo évite une précipitation à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Kasanganay, 20-18 Kasanganay au total

TROISIÈME TOUR: Les deux hommes se balancent toujours au début du tour. Les deux hommes donnent des coups de poing. Terres de gauche pour Pitolo. Il y a une droite de Kasanganay. Droit au corps puis un crochet gauche des terres de Kasanganay. Un peu à gauche de Kasanganay. Pitolo manque un droit et mange un compteur gauche. Pitolo tourne toujours autour de l’extérieur, Kasanganay le traque. Crochet gauche dur de Kasanganay. Les deux hommes essayant à nouveau de travailler la main principale, le jab de Kasanganay a en quelque sorte disparu ce tour. Il y a à gauche de Kasanganay. Tout droit de Kasanganay, il travaille plus que Pitolo. Un peu d’un uppercut de Kasanganay, puis un suivi à gauche. Contre le terrain droit pour Kasanganay. Pitolo atterrit un peu à droite. Ils regardent juste les dernières secondes.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Kasanganay, 30-27 Kasanganay au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Impa Kasanganay par décision unanime (30-27 x3)

Kasanganay avait l’air calme et calme pour un gars qui est nouveau dans le sport, encore une prise de décision qui viendra avec l’expérience. Aucune interview car nous manquons de temps.

Ricardo Lamas est un aliment de base de longue date du combat, mais il a été sur une diapositive ces derniers temps, à seulement 1-3 lors de ses quatre derniers combats. Lamas espère arrêter ce dérapage ici et éviter une autre séquence de défaites. Bill Algeo a pris ce combat avec un préavis d’environ une semaine, mais a remporté son dernier combat et pourrait remporter la plus grande victoire de sa carrière ce soir. Lamas est votre favori -280 tandis que le retour d’Algeo se situe à +240.

Combat poids plume: Bill Algeo (13-4, 146 livres) contre Ricardo Lamas (19-8, 145 livres)

UN TOUR: Algeo mesure quatre pouces de plus et a deux pouces de portée sur les Lamas. Southpaw pour Algeo, ils commencent à tourner. Quelques coups de pied vont et viennent puis un coup de pied de corps d’Algeo. Lamas évite une tentative de retrait et obtient une prise de tête avant, ils se brouillent un peu puis se séparent. Algeo orthodoxe maintenant. Les deux hommes manquent de coups de pied. Ils échangent des coups. Lamas évite une ruée mais finit par se retrouver accroché à la clôture. Quelques genoux de Lamas pendant qu’ils jockey pour la position. Ils se séparent sans problème. Lamas envoie un coup de pied avant au corps. Coup de pied de mollet de Lamas. Un autre coup de pied avant au corps des terres de Lamas. Algeo décroche un coup de pied de jambe. Coup de pied avant d’Algeo cette fois, puis ils échangent des coups de pied de jambe. Lamas décroche un uppercut mais rate le coup de pied haut de suivi. Directement des terres des Lamas. Ils échangent de près, Lamas décroche quelques coups de pied de mollet qui s’additionnent. Lamas obtient un droit. Coup de pied de corps d’Algeo. Plus de coups sont échangés puis Algeo envoie un coup de pied en arrière au corps. Le genou d’Algeo se rapproche et Lamas donne un coup de pied au mollet. Un autre de Lamas. Algeo frappe de près et atterrit dans le corps à corps à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10 à 9 lamas

DEUXIÈME ROUND: Algeo sort à nouveau, donne un coup de pied dans la tête. Jabs d’Algeo puis un long droit. Lamas tente une double jambe, Algeo défend et ils se retrouvent sur la clôture. Lamas le traîne par l’arrière et cherche des crochets sur le tapis mais Algeo se défend et se sépare après une bousculade. Les coups de poing d’Algeo puis les coudes rapprochés. Lamas saigne du nez maintenant, Algeo avec une combinaison. Lamas tente un retrait, ils ont heurté la clôture et Algeo se défend. Quelques coudes à l’épaule et au dos d’Algeo en défense, ce nez saigne beaucoup maintenant. Lamas mange un genou, il essaie une autre double jambe mais Algeo enfonce les coudes sur sa tête et son corps tout en défendant. Coude tournoyant des Lamas alors qu’ils se cassent. Algeo avec les genoux contre le corps pendant qu’ils se ressaisissent puis ils se cassent. Le coup de pied avant d’Algeo fait vaciller Lamas et il obtient une double jambe contre la clôture. Lamas essaie de balayer, et fait pour monter, puis il attrape à nouveau un headlock avant alors qu’ils se lèvent. Algeo obtient sa tête libre et est de retour au travail dans le corps à corps. Il y a à gauche d’Algeo pendant la pause. Lamas décroche un coup de pied au mollet mais Algeo le frappe plusieurs fois. Un autre coup d’Algeo. Lamas obtient un droit. A gauche d’Algeo atterrit à la fin de la manche.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Algeo, 19-19 au total

TROISIÈME TOUR: Les lamas donnent un nouveau coup de pied pour commencer le tour. Algeo décroche un coup de pied. Corps abattu depuis les terres d’Algeo. Lamas décroche un coup de pied de jambe. Algéo avec un coup de pied avant au corps puis un coup de pied de jambe. Directement des terres d’Algeo. Lamas tente une double jambe, Algeo frappe la clôture en défense. Genoux et coudes d’Algeo tout en défendant, Lamas obtient enfin un voyage intérieur. Ils échangent des coudes sur le tapis. Algeo roule et regarde le mur. Lamas avec des poings et des coudes de marteau. Algeo est capable de forcer une ruée mais il ne parvient pas encore à s’imposer. Les lamas cherchent à prendre le dos mais se contentent de garder un crucifix proche. Algeo recule et Lamas frappe un tapis de retour à la position de conduite. Genou au corps de Lamas, Algeo va et vient à nouveau. Monture arrière pour Lamas maintenant avec les deux crochets. Lamas passe à la monture complète, puis à nouveau à l’arrière, mais maintenant il aplatit Algeo. Quelques coudes de Lamas alors qu’il se déplace pour remonter. Encore quelques coups de lamas alors que le temps presse.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Lamas mais je ne discuterais pas trop fort contre un 10-8 pour lui, 29-28 Lamas au total mais cela dépend du premier

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Ricardo Lamas par décision unanime (29-27 x3) / police>

Un 10-8 pour Lamas dans le troisième est probablement un combat justifié, vraiment amusant. C’est l’heure du micro pour Lamas qui dit qu’il a l’air d’avoir l’air. Il dit que ses entraîneurs lui ont dit de ramener à la maison la victoire pour son fils et qu’il a creusé profondément pour le retirer et travailler Algeo sur le terrain. Il essayait d’obtenir une finition mais a l’impression qu’il précipitait un peu les choses. Interrogé sur la suite, il dit que cela fait un moment qu’il n’a pas été dans la cage et note qu’il pense à la retraite et même s’il n’annonce rien, ne soyez pas trop surpris si c’est la dernière fois que vous le voyez. Il passe un peu à l’espagnol puis fait sa propre synthèse en remerciant tout le monde latin et en parlant un peu de la nécessité pour les Cubains de s’unir, surtout compte tenu de l’état des choses à Cuba.

Ji Yeon Kim est allé 3-2 à l’UFC et sort d’une finition assez brutale lorsqu’elle a arrêté Nadia Kassem avec une balle au corps, maintenant elle essaie de s’appuyer sur cet élan et de grimper plus haut dans le classement. Alexa Grasso essaie de jouer au poids mouche pour la première fois après avoir échangé des victoires et des pertes pendant son mandat à l’UFC, elle espère éliminer un adversaire classé et avoir un impact immédiat dans sa nouvelle division. Les chances comme Grasso de faire exactement cela à -280 tandis qu’une victoire de Kim rapporterait à +240.

Combat poids mouche féminin: Alexa Grasso (11-3, 126 lbs.) Contre # 14 Ji Yeon Kim (9-2-2, 126 lbs.)

UN TOUR: Kim mesure deux pouces de plus et a six pouces de portée sur Grasso. Ils touchent des gants pour nous faire avancer. Les deux femmes montrent tôt la main principale. Grasso décroche un droit puis un coup de pied de jambe. Ils échangent des crochets du gauche en étroite collaboration. Certains coups sont échangés mais Grasso tente toujours de comprendre la portée. Jab de Grasso. Kim atterrit à gauche. Les deux femmes s’affrontent un peu de près mais personne n’a encore un vrai avantage. Grasso atterrit à droite, Kim avec un compteur à gauche. Kim avec une droite droite puis Grasso décroche un un deux. Ils échangent de près puis Grasso décroche un coup de pied. Grasso décroche un coup. Les deux femmes atterrissent à gauche mais Grasso décroche également un coup de pied de jambe. Raides à droite de Grasso puis ils se fendent à gauche. Coup de pied de Grasso. Grasso décroche un autre droit. Kim avec un peu un deux. Un coup de pied de mollet de Grasso clôt le round.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Grasso

DEUXIÈME ROUND: Une touche de gants pour le deuxième tour. Petit coup de pied de Grasso. Grasso décroche un coup de pied, ils échangent ensuite des droits. Kim avec un peu de droit. Dur juste de Grasso mais Kim en mange. Ils font un peu de commerce dans la poche, les deux femmes débarquent pendant cet échange. Grasso décroche un droit au corps. Il y a un crochet gauche de Grasso qui atterrit. Kim décroche un crochet du gauche, puis un droit de son propre chef. Le rythme de travail de Grasso est en grande partie la différence jusqu’à présent. Coup de pied des terres de Grasso. A droite à proximité des terres de Grasso. Un autre échange de droits mais Grasso débarque plus propre. Ils échangent de près. Grasso décroche un coup de poing Superman. Un autre droit des terres de Grasso, elle trouve ce surpassement plus constamment maintenant. Grasso décroche un droit, Kim se rattrape et ils échangent quand ils se cassent. Grasso décroche un autre droit. Kim avec quelques coups de poing, puis un coup de pied dans la jambe. Grasso décroche un jab à la fin du tour.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Grasso, 20-18 Grasso au total

TROISIÈME TOUR: Ils touchent les gants pour le dernier tour. Coup de pied de Grasso. Les deux femmes avec des coups de poing en étroite. Corps abattu de Grasso. Kim entre à droite. Ils frappent dans un corps à corps, Grasso pense à un retrait mais se contente d’un coude lorsqu’ils se cassent. Un peu à gauche de Grasso, Kim atterrit à droite. Un autre crochet du gauche de Grasso en gros plan. Kim atterrit un peu à droite, puis ils échangent. Grasso avec une droite. Quelques coups de poing à proximité de Grasso et Kim force un corps à corps. Ils se battent pour la position mais Grasso obtient le meilleur. Certains genoux sont échangés, Kim met Grasso sur la clôture mais ne peut pas garder cet endroit. Grasso obtient un cadenas et déplace Kim vers la clôture puis la fait tomber. Kim prend la moitié de la garde et cherche à attacher les choses. Grasso obtient certains droits. Quelques coudes de Grasso pour clôturer la manche.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Grasso, 30-27 Grasso au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Alexa Grasso par décision unanime (30-27 x3)

Solide sortie de Grasso à ses débuts en poids mouche, elle a encore quelques habitudes à corriger (le mouvement de sa tête en particulier une fois qu’elles s’engagent) mais le poids mouche est une division très ouverte du côté des femmes. C’est l’heure du micro pour Grasso, elle commence par remercier tous les hauts gradés de l’UFC pour tout leur travail pendant la pandémie. Elle mentionne à quel point elle a travaillé dur sur son grappling et voulait montrer tout son ensemble de compétences. Elle remercie quelques-uns de ses entraîneurs qui n’ont pas pu faire le voyage ici avec elle. Interrogée sur qui elle aimerait ensuite, elle dit qu’elle se battra contre tous ceux que l’UFC mettra devant elle.

Robbie Lawler est peut-être une véritable légende du sport, mais il est juste 1-4 dans ses cinq derniers combats et actuellement sur une séquence de trois défaites consécutives, si Lawler veut sauver sa carrière à un niveau élevé, il ne peut pas se permettre une autre perte ici. Neil Magny est sur une séquence de deux victoires consécutives et une victoire sur un ancien champion comme Lawler serait la plus grande victoire de sa carrière. Magny est votre favori à -280 tandis que le paiement de +220 sur Lawler est un pari tentant.

Bout poids welter: # 13 Robbie Lawler (28-14 1 NC, 171 lbs.) Vs # 14 Neil Magny (23-7, 171 lbs.)

UN TOUR: Magny mesure quatre pouces de plus et a six pouces de portée au-dessus de Lawler. Lawler combattant le gaucher. Quelques coups de pied de Lawler tôt, Magny décroche un coup de pied de corps. Lawler atterrit à gauche sur le corps. A gauche de Lawler à proximité et ils décrochent. Il y a une double tentative de Lawler, Magny est en défense. Magny utilise une position de verrouillage de la tête avant pour briser la posture de Lawler et menacer de la position d’étalement. Quelques photos du corps de Magny alors que Lawler cherche à reprendre la photo. Magny cherche à prendre le dos, ils sont pourtant debout. Lawler cherche à se battre et à rompre la prise, mais ne peut pas encore le faire. Magny cherche toujours un retrait, il en obtient un mais Lawler se hisse en première position et prend le dessus en demi-garde. Magny wall marche, mais mange quelques gauches à la tête en cours de route. Toujours dans le corps à corps, Magny pose un genou puis un coude avant de chercher à changer de niveau. Lawler avec quelques coudes mais Magny obtient la double jambe. Lawler à genoux, Magny a de nouveau cette position de verrouillage de tête tout en défendant. Quelques coudes aux reins de Magny, et le rond se termine à cet endroit.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Magny

DEUXIÈME ROUND: Magny obtient un droit, Lawler cherche à le faire pression maintenant. Lawler manque une gauche. Le coup de pied de tête de Magny est bloqué mais il obtient un corps à corps et cherche un retrait. Magny obtient le retrait en demi-garde. Lawler abandonne son dos en essayant de rouler et Magny commence à chercher l’étranglement. Lawler se bat et cherche une chance de s’échapper. Magny menace de passer à un triangle de bras, mais ne peut pas le trouver et Lawler monte en fait un de ses crochets. Lawler décroche des coudes mais Magny tente de mettre en place une attaque de tornade. Lawler à genoux mais il ne peut pas encore se lever. Ils atteignent la clôture et Lawler cherche à marcher sur le mur mais Magny le chevauche et se déshabille. Lawler recula mais toujours agrippé et Magny avec les genoux et les coudes. Coude de Magny alors qu’ils se cassent. Magny avec des coups de poing à longue portée et il garde Lawler hors de sa distance. Ils fixent les dernières secondes.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-8 Magny mais marginal, 20-17 Magny au total

TROISIÈME TOUR: Coup de pied de la jambe de Magny. Lawler décroche son propre coup de pied. Crochet droit de Lawler, et Magny tire la garde après celui-là. Magny tient juste et bloque les choses. L’arbitre les tient debout alors qu’ils ont vraiment calé. Lawler à gauche, il traque Magny. Un coup de pied très haut de Magny. Magny avec quelques droits, puis il part pour un retrait et obtient à nouveau un corps à corps. Retour à l’arrière pour Magny mais Lawler marche sur le mur. Les genoux contre le corps de Magny et ils se cassent. Quelques longs coups de pied de Magny, il garde ses distances et cherche à étouffer Lawler. Magny atterrit un genou et quelques coups en tournant. Un autre corps à corps après que Lawler ait frappé et que Magny travaille les genoux sur le corps et la tête. Lawler saigne du nez, je pense. Coudes courts et coups de poing de Magny, puis il frappe lorsqu’ils se cassent. Lawler tente un coup de tête qui est bloqué. Un peu un uppercut de Lawler mais il est à nouveau décroché. Ils cassent à nouveau et Magny est de retour aux coups de poing à longue portée tout en évitant l’offense de Lawler pour clôturer la manche.

FICHE D’ÉVALUATION: 10-9 Magny, 30-26 Magny au total

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT – Neil Magny par décision unanime (30-27 x3)

Des performances typiques de Magny, des coups de poing à longue portée et un corps à corps rapproché et un jeu de grappin pour étouffer celui qu’il combat. C’est l’heure du micro pour Magny qui met sur Lawler et se sent bien de mettre sur pied ce genre de performance contre lui. Il a le sentiment qu’il sera éventuellement le champion du monde tant qu’il continuera dans sa direction. Lorsqu’on lui a demandé qui il aimerait ensuite, il a répondu à n’importe qui dans le top dix et il veut un autre combat cette année.

Anthony Smith est allé 4-2 depuis qu’il est passé aux poids lourds légers, mais il vient de subir une mauvaise perte lorsque Glover Teixeira l’a battu à plusieurs reprises, y compris quelques-unes de ses dents. Si Smith veut revenir à l’image du titre, il ne peut pas se permettre de prendre une séquence de défaites pour le moment. Aleksandar Rakic ​​vient de subir une séquence de 12 victoires consécutives lorsqu’il a perdu une décision partagée face à Volkan Oezdemir.Il est toujours considéré comme un brillant espoir dans la division mais a besoin d’une victoire ici pour remettre les choses sur les rails. Rakic ​​est un favori étonnamment lourd de -280 à +240 pour Smith.

Light Heavyweight Bout: #5 Anthony Smith (33-15, 205 lbs.) vs. #8 Aleksandar Rakic (12-2, 205.5 lbs.)

UN TOUR: These two are the same height while Rakic has two inches of reach advantage. They touch gloves to get us going. Both men probing with the lead hand, then Rakic lands a calf kick. Another calf kick from Rakic, that was a hard one. Smith with a calf kick of his own then Rakic lands a body kick. Jab from Rakic to counter a leg kick, then lands a calf kick. Both men land calf kicks, these are brutal kicks both men are landing. Right from Rakic lands. Hard leg kick from Rakic, two more chop the legs from Smith and Rakic is on top in the sprawl position. Body shots from Rakic as Smith looks to come up on a single leg. They wrestle a bit and Smith jumps to the backpack position but Rakic dumps him off and returns to the sprawl position. Rakic holding a front headlock and pushes Smith over then gets on top with a couple of punches. Half guard for Smith, Rakic lands some short rights. Full guard now for Smith, he’s trying to threaten with wrist control and his guard. The fence and Rakic’s posture dissuade one of his attempts but Rakic isn’t getting much offense off. Smith work his butterfly guard, Rakic lands a couple of short punches. Smith lands a punch, Rakic responds and lands a hard right from half guard. Some more short blows from Rakic as the round ends.

SCORECARD: 10-9 Rakic

ROUND TWO: They touch gloves again, and Rakic lands a calf kick. They trade uppercuts in close then Rakic lands a couple of body kicks. They trade heavy rights and Smith gets a clinch. Rakic avoids a throw attempt and lands on top of Smith in the guard. Body shots from Rakic. Smith decides to go to closed guard. Some body to head punches from Rakic, Smith is kind of stuck here on his back and taking the wrong end of things. Short elbows from Rakic, Smith tries to attack with an armbar but loses the grip almost immediately. Rakic moves to half guard, and lands some lefts to the head. Smith is trying to wall walk, Rakic keeps smothering him with punches as the round ends.

SCORECARD: 10-9 Rakic, 20-18 Rakic overall

ROUND THREE: They touch gloves again. Jab and calf kick from Rakic. More kicks to the body and head from Rakic, Smith is backing up but gets a clinch off of the aggression. Smith slips off of the back standing trying to drag Rakic down and Rakic is back on top in half guard. Rakic lands some short rights as Smith looks to get his guard back. Now Smith looks to wall walk, Rakic pushes him onto his hip again and lands some rights. Smith looks to wall walk again, Rakic to the ride position and knees his body a few times. Rakic is heavy on Smith, landing knees to the thigh as Smith tries to regain his feet. More knees from Smith to the body and thigh as Smith just kind of turtles. Smith gets his base under him but Rakic trips him back down. Rakic working some short punches still as Smith tries to work his butterfly guard. Rakic stands free, Smith back up and time runs down.

SCORECARD: 10-8 Rakic as Smith had no offense that round, 30-26 Rakic overall

OFFICIAL RESULT: †WINNER – Aleksandar Rakic via unanimous decision (30-26, 30-27 x2)

Dominant if somewhat ugly win by Rakic. Mic time for Rakic, he says the win feels amazing and notes the pressure on him given how many people in the Balkan region or his home were watching but he feels he’s established himself as a title contender. He says everyone underestimates his wrestling and grappling and he showed the world and the division he can fight everywhere if necessary and that he should be taken seriously. Asked about the leg kicks and the grappling he felt he wanted to finish things on the ground, as well as his thoughts on how he set up other kicks with those leg kicks. Asked specifically what’s next he says the belt, doesn’t care if it’s Reyes or Blachowicz he’s up next for the winner. To close he thanks his team and coaches for all they sacrificed to get him here, then switches to I think German, possibly Serbian, to give love to his family and supporters.

Alrighty then everyone, that wraps up UFC on ESPN+ 33. Thanks for following along live, or reading after the fact. I don’t especially care when you read, I’m just grateful for your support. We’ll break down the action from this event on the 411 Ground and Pound Podcast tomorrow, plus look ahead to UFC on ESPN+ 34 this coming Saturday. I’ll be back here for that event, relaying all of the action just as I see it. Until next time stay safe out there everyone, and of course keep checking 411mania for all of your pop culture needs.