Quand vous pensez à Vitor Belfort, il y a de fortes chances que votre esprit soit rempli de certaines de ses finitions spectaculaires au cours des premières années de sa carrière de MMA.

Que ce soit sa finition fulgurante de Wanderlei Silva dans une rafale de poings à l’UFC Brésil en 1998, sa victoire au titre de Randy Couture à l’UFC 46 en 2004 ou sa série de destruction dévastatrice en 2013 qui l’a vu terminer Michael Bisping, Luke Rockhold et Dan Henderson, la carrière de Belfort a été remplie de finitions époustouflantes.

Mais les KO spectaculaires sont aussi une spécialité du prochain adversaire de Belfort et, si c’est possible, celui qu’il doit affronter ensuite pourrait être encore plus imposant que «The Phenom» lui-même.

C’est parce que Belfort (26-14 MMA, 0-0 ONE) est sur le point de faire ses débuts au ONE Championship contre la grosse machine à élimination directe Alain Ngalani, un attaquant camerounais basé à Hong Kong avec un physique qui semble avoir été taillé dans la pierre et un décor. de compétences frappantes qui ont produit certaines des finitions les plus spectaculaires de l’histoire de ONE Championship.

À 45 ans, Ngalani (4-5 MMA, 4-5 ONE) sera le plus âgé de deux ans lorsqu’il affrontera Belfort, mais son athlétisme suffit à faire rougir à peu près n’importe qui qui ne s’appelle pas Yoel Romero. Et, bien que « The Panther » ne mesure que cinq pieds 11 pouces de haut, il a concouru aux poids lourds et légers tout au long de sa carrière. En bref, c’est un tank absolu d’homme.

Ngalani est le combattant ultime pour ne pas cligner des yeux. Soit il gagne par KO dévastateur, soit il se fait arrêter lui-même – et le plus souvent, cela se produit au premier tour. Il n’a vu les tableaux de bord qu’une seule fois dans sa carrière de MMA, et il semble insondable que les juges seront nécessaires lorsqu’il rencontrera un autre artiste à élimination directe Belfort plus tard cette année.

Mais, avant que les deux hommes ne se lancent enfin dans une bataille explosive de 40 ans, découvrez quelques-uns de ses travaux manuels spectaculaires (et jeu de jambes) via la vidéo ci-dessus.

