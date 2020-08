Continuez à vous rafraîchir pour les derniers résultats

CARTE PRINCIPALE (ESPN +, 21 h HE)

# 5 Anthony Smith (205 livres) contre # 9 Aleksandar Rakic ​​(205,5 livres)

# 13 Robbie Lawler (171 livres) contre # 14 Neil Magny (171 livres)

Alexa Grasso (126 livres) contre # 14 Ji Yeon Kim (126 livres)

Bill Algeo (146 lbs.) Contre Ricardo Lamas (145 lbs.)

# 13 Magomed Ankalaev (205 livres) contre Ion Cutelaba (205,5 livres)

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN +, 18 h HE)

Impa Kasanganay (185,5 livres) contre Maki Pitolo (184,5 livres)

Zak Cummings (185 livres) contre Alessio Di Chirico (184 livres)

Alex Caceres (145 lb) contre Austin Springer (151 lb) *

Christian Aguilera (170 livres) contre Sean Brady (170,5 livres)

Polyana Viana (116 livres) contre Emily Whitmire (115,5 livres)

Hannah Cifers (117 lb) * contre Mallory Martin (115,5 lb)

Bonjour à tous et bienvenue à la couverture en DIRECT de 411mania de l’UFC sur ESPN + 33. Je suis Robert Winfree et je serai votre hôte pour la soirée, vous transmettant toute l’action telle que je la vois. Les principaux événements tombent, les ouragans touchent la terre, les chats et les chiens vivent ensemble, l’hystérie de masse règne en maître. . . Pourtant, la machine UFC ne cesse de tourner. Cet événement a eu plusieurs titres en tête d’affiche, le plus récent était une tentative fréquente d’affrontement de poids plume entre Yair Rodriguez et Zabit Magomedshapirov, mais qui a échoué il y a quelques semaines lorsque Rodriguez se serait cassé la cheville. Aucun remplacement n’étant acceptable, Zabit s’est retiré et l’ancien co-principal est devenu l’événement principal. Nous avons affaire à un événement principal de 3 rounds ce soir alors qu’Anthony Smith affronte Aleksandar Rakic ​​pour la position dans une division des poids lourds légers soudainement ouverte. Le co-principal actuel est également un combat de remplacement, à l’origine Neil Magny devait combattre Geoff Neal mais Neal a dû se retirer et par étapes l’ancien champion Robbie Lawler. Oh, nous avons également perdu un combat entre Ryan Hall et Ricardo Lamas que j’avais vraiment hâte de voir, au lieu de cela, Lamas accueille maintenant le nouveau venu Bill Algeo.

Dans l’ensemble, c’est une sorte de carte de remplissage d’espace. Robbie Lawler tente d’arrêter une séquence de trois défaites consécutives, Alexa Grasso fait ses débuts en poids mouche et pourrait entrer directement dans le classement avec une victoire sur Ji Yeon Kim, et nous obtenons le match revanche entre Magomed Aknalaev et Ion Cutelaba après l’arrêt controversé de leur premier combat. La plupart du temps, nous espérons que les combats sont bons, car il n’y a pas grand-chose sur le papier pour être trop excité.

UFC sur ESPN + 33 arrive au monde depuis l’installation UFC APEX à Las Vegas, Nevada, États-Unis. En commentaire, nous avons Jon Anik et Dominick Cruz. En ce qui concerne les règles, le Nevada utilise un ensemble hybride où ils ont adopté la plupart des changements apportés récemment, mais vous n’avez toujours besoin que d’une seule main sur le tapis pour être considéré comme abattu et ils permettent l’utilisation de la relecture instantanée chaque fois que l’officiel le souhaite. Nous sommes toujours dans la plus petite cage de 25 pieds de diamètre à l’APEX au lieu de la cage habituelle de 30 pieds également.

Mallory Martin vient d’avoir une séquence de cinq victoires consécutives lors de ses débuts à l’UFC lorsqu’elle a rencontré Virna Jandiroba, maintenant elle essaie de rebondir et d’obtenir sa première victoire à l’UFC. Hannah Cifers est sur une séquence de trois défaites consécutives et a raté du poids pour ce combat, la plaçant contre le mur, car l’ajout d’une autre perte à cette équation pourrait facilement signifier sa sortie de l’UFC. Martin est un grand favori à -330 pour un retour de +270 sur Cifers.

Combat de poids de paille: Hannah Cifers (10-6, 117 livres) contre Mallory Martin (6-3, 115,5 livres)

UN TOUR:

RÉSULTAT OFFICIEL: † GAGNANT –