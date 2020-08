Bayley veut affronter Renee Young sur la scène souterraine de la WWE RAW. C’était une suggestion que CM Punk a faite et Bayley est plus que prêt. Il s’avère que Renee n’est pas non plus contre l’idée.

Renee Young reviendrait pour affronter Bayley sur RAW Underground

Lors de son apparition sur WWE The Bump, Renee Young a eu l’occasion de parler de son passage dans la société. Ils ont joué un pack vidéo avec plusieurs de ses collègues qui lui manqueront beaucoup.

Bayley est apparu dans le paquet d’adieu de Young. Elle voulait toujours lui faire face pendant RAW Underground et Bayley a même enregistré sa vidéo dans le ring de RAW Underground. Plus tard, Renee Young a tweeté qu’elle était toujours prête pour un retour.

Je reviendrai pour ça. Un engagement exclusif où je gifle sa petite tête mignonne!

Renee Young n’est pas une combattante ou une lutteuse entraînée, alors je plaisantais totalement. Jon Moxley pourrait vous apprendre quelque chose de basique. Cela dit, cela nous amène également à nous demander quel intérêt il y aurait si la WWE pouvait programmer ce match pour RAW Underground.

