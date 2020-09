Renee Young n’est plus avec la WWE. Il a réalisé qu’il avait besoin de partir à un moment où il a reçu deux informations terribles: son émission a été annulée et il avait COVID-19.

Young a déjà révélé à quel point la WWE était bouleversée d’avoir révélé un test COVID-19 positif. Ils ne veulent pas que quiconque parle de ce sujet très réel.

Le podcast Sports Illustrated Media s’est récemment entretenu avec Young, où il est entré dans les détails sur ce qu’était la goutte d’eau avant d’être sûr qu’une sortie de la WWE se profilait. Je savais que Talking Smack reviendrait, mais cela n’aurait pas été la même chose sans Daniel Bryan et Mike Mansury. Comme cela aurait été un pas en arrière pour elle, Young a pensé qu’elle devait arrêter de faire tourner ses roues avec la WWE.

«Je suis à la maison, je reçois mon diagnostic, le même jour j’ai découvert que Backstage était annulé. Mais c’est vraiment avec l’annulation Backstage que j’ai pensé: «Qu’est-ce que je fais? Je ne fais plus vraiment rien et mes compétences d’hôte… je n’ai nulle part où le faire. Même avec le retour de Talking Smack, il avait entendu les rumeurs selon lesquelles Talking Smack revenait, il prévoyait peut-être de le faire. Mais je me suis dit: ‘Vous savez quoi? J’ai l’impression de faire un pas en arrière. Je fais tourner mes roues pour revenir en arrière et faire un spectacle Ne pas faire ça avec Daniel Bryan. Ne pas le faire avec [el ex productor de WWE y vicepresidente de producción de televisión] Mike Mansury, qui n’est plus avec la WWE. Mais c’était la magie de ce que ce spectacle était pour moi. «