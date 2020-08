La troisième fois a été le charme de Jamie Pickett (11-4), qui a remporté sa première victoire dans la série Contender de Dana White, éliminant Jhonoven Pati (6-4) dans le combat vedette du DWCS 30 de mardi à l’UFC Apex à Las Vegas. Pickett a échoué lors de ses deux voyages précédents dans la cage DWCS.

Pickett a pris le centre pour commencer le concours et a utilisé des feintes pour étudier Pati avant que le remorqueur n’échange des coups bas. Pickett a fait de son mieux pour rester à distance et utiliser sa longueur à son avantage, mais Pati est resté proche en appuyant en avant. Finalement, Pickett a tiré pour un retrait, prenant l’action sur la toile et passant une tentative de soumission et passant au contrôle latéral. Pati se tourna rapidement vers ses genoux et se leva, rendant la faveur du retrait avec un claquement impressionnant sur la toile. Inébranlable, Pickett s’est accroché à une guillotine et s’est échappé de la garde, bien que Pati ait attendu son chemin à travers elle et a ensuite commencé à donner quelques coups au sol et à la livre avant que son adversaire ne se remette sur ses pieds, où ils ont échangé des frappes jusqu’à la cloche.

Pickett a décroché un jab raide pour commencer le deuxième, et il a clairement étourdi Pati. Pickett l’a vu aussi, et il s’est précipité avec plusieurs tirs rapides au milieu. Pati a essayé de revenir en arrière, mais Pickett n’arrêtait pas son assaut, et après qu’une gauche propre l’ait envoyé s’écraser au sol, l’arbitre Mark Smith a annulé le combat à la 33e seconde du cadre, et Pickett a ensuite reçu un Accord UFC.

Dans un affrontement poids plume, Rafael Alves (19-9) avait l’air incroyablement dangereux sur les pieds, mais c’est finalement son jeu de grappling qui lui a valu une victoire sur Alejandro Flores (17-3).

Alves a établi le centre pour commencer le combat, et il a clairement cherché à tout charger à pleine puissance. Pendant ce temps, Flores a cherché à se déplacer latéralement à l’extérieur et à attaquer les jambes en attendant de contrer. Les alves ont menacé de puissants crochets serrés et ont également lancé un coup de pied haut tournant. Il a également fait un peu de spectacle, mettant brièvement ses mains derrière son dos. Il était clair tôt qu’il était le combattant le plus puissant, mais la question restait de savoir s’il pouvait maintenir l’énergie aussi longtemps que Flores pourrait éviter de se faire prendre à plat.

Flores était plus occupé pour commencer la deuxième, ne voulant clairement pas se reculer contre la cage. Alves a de nouveau marché en avant et a cherché à jouer sur quelque chose de gros, mais Flores a changé de position et se déplace d’un côté à l’autre, se gardant tout sauf une cible stationnaire. Alves était peut-être trop patient, mais il a ébloui avec un coup de pied de commutateur – c’était tout simplement trop rare. Heureusement pour lui, cela n’aurait pas d’importance.

Flores a tiré pour un retrait, amenant l’action au sol, mais Alves est tombé dans une guillotine et a serré, travaillant pour garder et obtenir le robinet à la marque de 2:55 du tour, et finalement gagner un accord UFC.

Dans un concours de poids mouche, Jeffrey Molina (8-2) s’est avéré être trop pour un dangereux Jacob Silva (6-3), se battant pour une victoire par décision au cours de trois tours remplis d’action.

Molina était occupé avec des coups bas au début, mais Silva a pu en attraper quelques-uns et le faire tomber au sol. Molina était capable de se relever à chaque fois, mais cela le mettait dans quelques positions effrayantes au début. Sur les pieds, les deux hommes ont lancé des frappes à tir rapide, Silva semblant tirer le meilleur parti des échanges de coups de poing jusqu’à la cloche, lorsque Molina a marqué un renversement éclair juste au dernier tick.

Silva était agressif dans la seconde, tandis que le plus long Molina faisait de son mieux pour rester à l’écart et travailler à distance. Les échanges étaient animés et fréquents. Silva était celui qui parlait en avant, mais Molina était très capable dans ses attaques, utilisant plus de coups de pied que son adversaire mais n’atterrissant probablement pas avec autant de puissance. Molina a décroché son meilleur tir dans la dernière minute avec un coup de pied haut net, puis s’est déplacé dans le corps à corps et a essayé de marquer avec les genoux à l’intérieur pour terminer la ronde.

Silva est resté celui qui a poussé en avant au début de la troisième, mais Molina a été efficace dans sa frappe du pied arrière. Silva a subi une coupure à la joue droite mais a continué à avancer. L’arbitre Mark Smith a demandé au médecin de le regarder après un affrontement de têtes, mais Silva était bien pour continuer, et les deux ont poursuivi leurs échanges incessants. Molina a certainement absorbé sa part de coups durs en cours de route, mais il n’a pas montré beaucoup de dégâts. Silva n’a pas été aussi chanceux, mais il a également poussé jusqu’à la toute fin, se précipitant jusqu’à la cloche finale, mais ce n’était pas suffisant, et Molina est reparti avec une victoire par décision, 30-27, 30-27 et 29-28 , ainsi qu’un contrat UFC.

Dans un match léger, Anthony Romero (8-0) a conservé son record invaincu avec une victoire décisive convaincante sur Mike Breeden (8-3).

Romero a pris le centre pour commencer, affichant des coups bas et des mains rapides. Mais Breeden a riposté avec des coups durs au milieu, gagnant clairement le respect de son adversaire. Les deux hommes se contentaient de frapper au début, Romero favorisant les coups de pied dans ses combinaisons, mais Breeden répondant avec de puissants coups droits. Romero était l’agresseur dans la plupart des échanges, mais il était également constamment au courant de la puissance de feu de Breeden.

Breeden a cherché à changer de niveau au début de la seconde, mais n’a pas pu entrer. Romero lui a fait sauter un uppercut peu de temps après, mais Breeden semblait relativement peu affecté. Les deux ont continué à échanger sur les pieds, avec Breeden ayant du succès quand il était le combattant le plus occupé, mais se trouvant souvent content de contrer, à la place. Les coups bas de Romero ont continué à trouver la marque, et son uppercut a également atterri à nouveau propre. Romero a constamment cherché de nouveaux angles et s’est également mélangé dans un backfist tournoyant, avant de marquer un retrait avec un peu plus d’une minute restante. Breeden a progressé peu de temps après, et les deux ont terminé le tour sur les pieds. Breeden a décroché sa meilleure photo du cadre dans les dernières secondes mais n’est pas resté assez actif par la suite.

Breeden a tenté d’appuyer sur le troisième, mais Romero a bien fait pour s’échapper. Il était clair que Breeden voulait se battre, mais la vitesse et le jeu de jambes de Romero rendaient cela difficile. Alors que Romero continuait d’attaquer la jambe gauche, Breeden a eu du mal à rester debout. Pourtant, alors même qu’il boitait autour de la cage, Breeden a fait de son mieux pour s’engager. Cependant, Romero s’est réinstallé dans un rythme, collant et bougeant et rendant difficile sa traque. Breeden méritait le mérite de son cœur, mais Romero a battu les cartes, 30-26, 30-27 et 29-28.

Dans le premier match de la nuit, le poids moyen Collin Huckbody (8-2) a perdu peu de temps en remportant une victoire d’arrêt rapide contre Kyron Bowen (9-5).

Au début du combat, c’était Bowen qui était tranchant sur les pieds, atterrissant quelques bons coups bas avant que Huckbody ne choisisse de tirer à distance, se hissant à la première position. Bowen a alors cherché à s’échapper sur ses pieds, mais Huckbody a roulé avec lui et a pu avancer pour monter. À partir de là, il a poursuivi le triangle de bras, le manquant lors des premières tentatives, mais le bloquant lors d’un effort ultérieur et obtenant un appui rapide pour une victoire de soumission impressionnante à 1:28 du premier tour qui était assez bon pour signer un accord UFC.

Les résultats les plus récents de la série Contender 30 de Dana White incluent:

Jamie Pickett a vaincu. Jhonoven Pati via TKO (coups de poing) – Round 2, 0:33

Rafael Alves bat. Alejandro Flores via soumission (starter à guillotine) – Round 2, 2:55

Jeffrey Molina bat. Jacob Silva par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Anthony Romero bat. Mike Breeden par décision unanime (30-26, 30-27, 29-28)

Collin Huckbody vaincu. Kyron Bowen via soumission (starter bras-triangle) – Round 1, 1:28