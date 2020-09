Dix autres prétendants à l’Ultimate Fighting Championship (UFC) tenteront de rejoindre un nombre record de signataires ce soir (mardi 1er septembre 2020) alors que la «Tuesday Night Contender Series» de Dana White se poursuit.

Le boisseau de quatre de la semaine dernière a porté le total de cette saison à 16; Jamie Pickett a finalement remporté la victoire à sa troisième tentative avec un KO de l’événement principal de Jhonoven Pati, Rafael Alves a étouffé Alejandro Flores, Jeffrey Molina a dépassé Jacob Silva et Collin Huckbody a remporté une victoire facile.

L’émission ESPN + de ce soir, qui, comme toujours, débute à 20 h. ET, voit Dennis Buzukja (4-1), protégé des poids plumes de Ray Longo, affronter l’Arménien Melsik Baghdasaryan (4-1). De plus, le vétéran de longue date des poids mouches Jimmy Flick (14-5) intervient à court préavis pour combattre le produit de l’équipe de combat d’élévation Nate Smith (6-0), le poids coq Jose Johnson (11-5) fait face à Ronnie Lawrence (5-1) , l’ancien gagnant du contrat de développement William Knight (7-1) cherche à passer au contrat complet contre l’invaincu Cody Brundage (5-0), et le champion de Shogun Fights Lightweight Tucker Lutz (9-1) ouvre le spectacle en face du remplaçant tardif Chase Gibson ( 9-4)

Résultats rapides de la «série Contender»:

Dennis Buzukja contre Melsik Baghdasaryan

Jimmy Flick contre Nate Smith

Jose Johnson contre Ronnie Lawrence – Lawrence vaincu. Johnson par décision unanime (30-27 x3)

William Knight contre Cody Brundage – Knight bat. Brundage par TKO (coudes et coups de poing) à 2:23 du premier tour

Tucker Lutz contre Chase Gibson – Lutz bat. Gibson par décision unanime (30-27 x3)

Résultats Play-by-Play «Contender Series»:

145 livres: Dennis Buzukja contre Melsik Baghdasaryan

Premier tour:

Deuxième round:

Troisième tour:

Résultat final:

125 lb: Jimmy Flick contre Nate Smith

Premier tour:

Deuxième round:

Troisième tour:

Résultat final:

135 lb: Jose Johnson contre Ronnie Lawrence

Premier tour: Johnson envoie des coups de pied pour commencer, tente un 1-2. Un ou deux durs piquent Lawrence, qui enroule une serrure corporelle et l’emmène en garde papillon. Johnson essaie d’utiliser la clôture pour balayer, décroche un upkick. Une minute plus tard. Johnson se lève, pris dans une prise de tête. Genoux de Lawrence. Il retrouve la serrure du corps et le fait redescendre. Johnson essayant de le renvoyer, se fait prendre au contrôle latéral. Johnson obtient un crochet papillon et reprend la garde deux minutes plus tard. Lawrence cherche une guillotine pendant que Johnson se bouscule, la perd, le met sur la clôture. Lawrence le traîne à genoux, mais glisse à la recherche du dos. Encore deux minutes.

Lawrence décroche un coup de pied en arrière aux nards, puis pique visiblement Johnson avec des coups de pied de mollet. Johnson en attrape un et essaie de revenir avec un coude. Coup de pied arrière et tentative de tir de Lawrence. Plus de coups de pied au mollet. Une minute pour aller. Tentative de coup de tête. Coup de corps. Belle double jambe en garde. Johnson se lève, pose la main droite alors que Lawrence tombe sur son dos, se fait redescendre avant la cloche. 10-9 Lawrence.

Deuxième tour: plus de coups de pied de mollet de Lawrence. Coup de pied de Johnson. Lawrence tourne bien, décroche une autre double jambe et cherche le contrôle latéral. Maintenant montez pendant un moment avant que Johnson ne reprenne la garde une minute plus tard. Lawrence atterrit des coups de poing de la garde. Deux minutes plus tard. Johnson cherche à atterrir sur son dos. Il obtient un peu d’espace et se lève, cherchant un genou à la pause. Lawrence tire, a nié. Directement juste à côté de Johnson, essayant de poursuivre, atterrit quelques coudes de Browne lorsque Lawrence tire. Johnson nie le tir initial et atterrit un coude, seulement pour être entraîné vers le bas dans le contrôle latéral à la rentrée. Encore deux minutes.

Belle standup de Johnson dans un verrou de taille arrière. Lawrence considère brièvement un kimura, décroche un coup de pied au mollet. Un autre verrouillage du corps enlevé par Lawrence en contrôle latéral. Il essaie de monter dans la monture, se fait prendre en garde à une minute de la fin. Johnson évite un brassard, atterrissant des coups. Lawrence cherche un brassard triangulaire à la cloche. Tour plus proche. 10-9 Lawrence.

Troisième tour: Lawrence s’ouvre avec un coup de pied de roue qui apparaît pour atterrir propre, puis un coup de pied en arrière et un coup de pied au mollet. Johnson essaie un coup de pied dans la tête, ligote, utilise un kimura pour refuser un retrait mais est à nouveau abattu sur le coup suivant. Une minute plus tard. Lawrence fait passer Johnson de son dos à son dos et se met en garde. Johnson essaie un brassard et se met à genoux, pour abandonner le dos. Il se remet debout, redescendu. Lawrence au sommet en garde. Sur une demi-garde à deux minutes de la fin.

Lawrence récupère brièvement la monture, de retour à mi-garde, de retour à pleine garde. Il essaie de prendre le contrôle latéral, se contente d’une demi-garde. Maintenant contrôle latéral. 10-9 Lawrence.

Résultat final: Lawrence def. Johnson par décision unanime

205 livres: William Knight contre Cody Brundage

Premier tour: Knight ouvre avec un coup de pied de jambe et Brundage répond avec une double jambe derrière un dessus droit. Knight cherche une guillotine pendant qu’il se défend, cherche à se brouiller alors qu’il atterrit sous le contrôle latéral et se fait prendre le dos. Brundage l’aplatit et commence à frapper. Une minute plus tard. Les choses ralentissent alors que Knight verrouille ses poignets. Knight se met à genoux, parvient à se tenir debout, mange une main droite et doit faire face à un autre changement de niveau deux minutes plus tard. Cette fois, il répond avec Travis Browne les coudes qui froissent Brundage, puis claque des coups de poing à domicile pour l’arrivée.

Résultat final: Knight bat. Brundage par TKO (coudes et coups de poing)

155 lb: Tucker Lutz contre Chase Gibson

Premier tour: Gibson tourne tôt. Lutz essaie un coup de pied, en mange un en retour. Gibson au corps pour répondre à un coup de pied. Contre le punch de Superman. Coup de pied dans la tête manque de peu. Une minute. Tentative de coup de pied de corps Wonky, tente de contrer un coup de pied de corps. Lutz à la recherche de coups de pied dans les jambes. Combinaison de Gibson, évite un coup de pied bas. Lutz décroche un coup. Deux minutes. Gros 2-1 de Gibson alors qu’ils échangent. Lutz tente un coup de pied du corps et 3-2. Low kick se connecte alors qu’il mange une main droite. Gibson cherche un coup de tête, mange un coup de pied bas. Coups de pied simultanés à deux minutes de la fin.

Plus de coups de pied dans les jambes de Lutz à mesure qu’il avance. Gibson glisse pendant qu’ils échangent, mange une main droite lourde alors que Lutz se met en place dans sa garde. Lutz veut le dos dans une minute. Faire tomber les coups de poing du verrou de taille arrière. Gibson essayant de rejeter les coudes en arrière, mange un coup de pied en montant. 10-9 Gibson?

Deuxième tour: Gibson encerclant à nouveau, bloque un coup de pied. Lutz décroche une combinaison, suit le corps. Vous cherchez un peu plus libre avec ses mains. Un autre coup de pied de corps, bloque un coup de tête en retour. Une minute dedans. Ils échangent des coups de pied, un coup de pied bas de Lutz après. La main gauche au corps. Gibson décroche un coup de pied de jambe, contre le retour avec une main gauche. 1-2. Deux minutes plus tard. Lutz atterrit un combo sur la clôture et Gibson se fraya un chemin, seulement pour manger un combo propre. Ils font du commerce dans le centre. Coup de pied Gibson, les mains droites manquent de peu. Lutz envoie des coups. Les combinaisons s’accumulent pour lui. Encore deux minutes.

Coups de corps de Lutz, évite le compteur. Gibson a vraiment l’air d’être en train de fléchir. Mais le coup de pied et le coup de pied tombent pour lui. Coup de pied bas de lui rencontré par combinaisons. Une minute pour aller. Lutz pothotting contre la clôture. Les deux essaient des coups de tête. Joli contre-dégagement de Gibson. Plus de travail combiné de Lutz, mélangeant des coups de corps. Ils se ligotent avant la cloche. 10-9 Lutz.

Troisième tour: Crochets du gauche aux coups de pied bas de Lutz. Plus de coups bas. Contre à droite. Gibson avec un 1-2 en bas. Lutz continue de laisser aller les combinaisons. Échange de coup bas. Un combo bas-haut d’une minute. Belle main droite repousse Lutz. Gibson fait maintenant pression un peu, mange les crochets du gauche, décroche un coup de pied. Plus de coups de Lutz rencontrés par un coup de tête. Gauche droite atterrissant de gaucher. Gibson au corps deux minutes. Lutz revient avec un combo, mange un autre droit droit. Lutz décroche un coup de pied, contre un coup de pied. Gibson esquive un coup de poing et tire, l’emmenant à la clôture. Lutz fait marche arrière, utilise un sifflement pour refuser un retrait et cherche l’arrière à deux minutes de la fin.

Lutz atterrissant des coups de tortue. Une minute pour aller. Gibson frappe soudainement l’interrupteur et se verrouille sur son dos. Vous recherchez le starter de dernière seconde, vous ne le trouvez pas. 10-9 Lutz.

Résultat final: Lutz def. Gibson par décision unanime

