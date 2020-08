À peine trois jours après avoir accueilli la bagarre épique entre Frankie Edgar et Pedro Munhoz (regarder les temps forts), l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, ouvrira à nouveau ses portes à 10 espoirs de l’Octogone alors que la «Tuesday Night Contender Series» de Dana White poursuit sa quatrième saison . Quatre autres combattants ont mis le stylo sur papier la semaine dernière: le vétéran de The Ultimate Fighter (TUF) Josh Parisian et les frères Cosce, Louis et Orion, ont marqué des KO impressionnants, tandis que Cheyanne Buys a fait une démonstration de domination de 15 minutes pour réclamer un contrat malgré non. trouver une finition.

Carte de ce soir, qui débute à 20 heures. ET sur ESPN +, voit le champion des poids moyens de Ring of Combat Jhonoven Pati (6-3) affronter Jamie Pickett (10-4), ce dernier qui revient dans la cage de la série Contender pour la troisième fois après deux offres infructueuses. Le co-long métrage oppose le champion intérimaire du Titan FC Lightweight Rafael Alves (18-9) contre Alejandro Flores (17-2) hors pair du Combate, tandis que Jeffrey Molina (7-2) affronte Jacob Silva, la liste titrée du Fury FC Flyweight, Jacob Silva un combat avant. Enfin, le poids léger canadien invaincu Anthony Romero (7-0) affronte le vétérinaire de la LFA Mike Breeden (8-2) et le finisseur des poids moyens du Minnesotan Collin Huckbody verrouille les cornes avec Kyron Bowen (9-4).

Faisons craquer: »

Résultats rapides de la «série Contender»:

Jhonoven Pati contre Jamie Pickett

Rafael Alves contre Alejandro Flores

Jeffrey Molina contre Jacob Silva

Anthony Romero contre Mike Breeden

Collin Huckbody contre Kyron Bowen – Huckbody bat. Bowen par soumission (starter du triangle du bras) à 1:28 du premier tour

Résultats Play-by-Play «Contender Series»:

185 livres: Jhonoven Pati contre Jamie Pickett

115 lb: Rafael Alves contre Alejandro Flores

125 livres: Jeffrey Molina contre Jacob Silva

155 livres: Anthony Romero contre Mike Breeden

185 livres: Collin Huckbody contre Kyron Bowen

Premier tour: Bowen s’ouvre avec un coup de pied de jambe. Coup de corps à coup de pied de jambe. Huckbody débarque l’un des siens, tire et traverse l’étalement urbain pour atterrir au sommet en garde. Bowen se met à genoux et se fait prendre dans une guillotine, que Huckbody descend dans la monture. Une minute dedans. Il laisse tomber le starter, considère brièvement un triangle de bras et refuse un balayage. Il y a encore le triangle du bras et celui-ci obtient le robinet.

Résultat final: Huckbody bat. Bowen par soumission (starter de triangle de bras)

