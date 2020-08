Rey et Dominik Mysterio égalent les charges | Nouvelles de combat

Rey et Dominik Mysterio ont battu Seth Rollins et Murphy dans un bon match par équipe, lorsque dans les derniers instants, Murphy fait une erreur et donne un coup de pied à Rollins, puis est victime du 619 de Dominik et de Frog Splash.

Le nouveau venu Dominik remporte sa première excellente victoire au PPV, contre deux adversaires qui ont fait un travail incroyable pour lui donner une belle apparence.

Évaluation: 8,5 / 10.

Dominik Mysterio et Rey Mysterio ont battu le messie et son disciple

De cette façon, les Mysterios remportent une victoire et égalisent finalement les charges dans le PPV. Sans aucun doute, la rivalité est loin d’être terminée et les choses sont devenues intéressantes. Nous vous tiendrons au courant avant toute mise à jour sur la WWE.

