Image: Ricardo Lamas sur Instagram

Les bonus de l’UFC sur ESPN + 33 ont été révélés et le vétéran poids plume Ricardo Lamas a remporté un bonus pour «Fight of the Night».

L’UFC a annoncé les bonus après la conclusion de l’événement de samedi. Le nouveau venu des Lamas et de l’UFC, Bill Algeo, a remporté 50 000 $ chacun pour «Fight of the Night», tandis que les femmes poids paille Mallory Martin et poids welter Sean Brady ont chacun remporté un bonus pour «Performance of the Night». Consultez les annonces via le Twitter de l’UFC.

Poussé le rythme pendant quinze minutes! 😤 Nul doute que @RicardoLamasMMA vs @ElSenorPerfecto est FOTN. [ B2YB @ToyoTires ] # UFCVegas8 pic.twitter.com/tUnVgor4QU – UFC (@ufc) 30 août 2020

50K pour ces deux sous-marins! 💵 @ SeanBradyMMA & @MalloryyMartin attrape les POTN. # UFCVegas8 pic.twitter.com/E9RWboO9Pn – UFC (@ufc) 30 août 2020

Lamas et Algeo se sont affrontés dans un combat de poids plume passionnant sur la carte principale, alors que les deux guerriers s’y attaquaient pendant 15 minutes d’action non-stop. Après un premier tour compétitif que Lamas a éliminé, Algeo a réussi à se battre dans le second et à le prendre. Le combat est descendu au troisième tour, où Lamas a pu montrer son sang-froid de vétéran en réussissant à mettre Algeo au sol et à le dominer pour remporter la dernière strophe 10-8. Les Lamas ont fini par gagner le combat 29-27, mais Algeo a montré beaucoup de promesses malgré la défaite.

Quant aux deux gagnants de la prime de performance, Martin et Brady ont tous deux remporté des soumissions lors des préliminaires pour remporter les prix. Martin a dû surmonter un premier tour massif de son adversaire Hannah Cifers, qui a dominé sur un coup de 10-8 au premier, avant de revenir au deuxième tour et de gagner le combat par étranglement arrière. Quant à Brady, il a réussi à faire descendre Christian Aguilera sur le tapis au deuxième tour de leur combat, où il a pu verrouiller un étranglement à guillotine à un bras pour sa première arrivée à l’UFC.

Il est intéressant de noter que Alex Caceres, poids plume, et Polyana Viana, poids paille féminin, ont tous deux remporté des soumissions lors des préliminaires contre Austin Springer et Emily Whitmire, respectivement, mais ils n’ont pas été récompensés pour leurs finitions. De plus, Impa Kasanganay et Maki Pitolo se sont livrés à un formidable combat des poids moyens lors des préliminaires, mais les deux hommes ont finalement perdu le bonus FOTN face à Ricardo Lamas et Bill Algeo.

