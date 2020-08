Qui n’aime pas Robbie Lawler?

Vraisemblablement, au moins certains des 20 hommes que Lawler a brutalement séparés de leurs sens sont probablement amers envers la légende «impitoyable», mais sinon, il est l’un des combattants les plus aimés du sport. Professionnel de 19 ans, Lawler s’est toujours battu avec un feu intense, une volonté de creuser profondément dans l’épuisement pour chasser le KO.

Les fans et les combattants aiment et respectent Lawler, qui peut passer de gentlemen calmes à un destructeur violent de mondes en un instant.

Peu de gens ont prédit la course de Lawler de 2013 à 2016, qui a vu Lawler remporter huit des neuf combats, capturant et défendant le titre des poids welter dans le processus. Pour être franc, c’était incroyable. Il n’y aura jamais un règne de titre qui surpassera celui de Lawler en termes d’excitation; il ne peut être égalé au mieux.

L’héritage de Lawler, un héritage durable de méchanceté et d’opportunisme éternel, ne fait que rendre la situation actuelle plus malheureuse. Lawler approche à grands pas de la fin de sa carrière, et de nombreux aspects que nous aimons chez l’ancien champion lui sont enlevés. Cela ne veut pas dire que Lawler ne peut plus gagner de combats. Il y a certainement des hommes sur la liste des poids welter qui «impitoyables» pourraient envoyer dans le royaume de l’ombre, et Neil Magny mérite d’être reconnu pour son excellent plan de match et ses performances globales.

La vérité, malheureusement, est que Lawler perd plusieurs étapes à la fois. Il a maintenant perdu ses quatre derniers combats, ne montrant que des indices de violence vintage dans la première minute contre Ben Askren. Sinon, ses performances ont été tout simplement terne.

D’abord et avant tout, Lawler a en grande partie perdu la capacité de l’augmenter. Il fut un temps où les cinq dernières minutes d’un combat avec Lawler étaient terrifiantes. Sans être loin de s’épuiser, Lawler lâcherait des flots de coups de poing et de coups de pied, se précipitant avec des dizaines de frappes à élimination directe.

Ainsi, «Fifth Round Lawler» est né.

De nos jours, Lawler ne peut tout simplement pas reproduire ces exploits. Il a essayé de se fixer contre Magny, a essayé de commencer le premier tour rapidement et de terminer le combat en force. Il a réussi à décrocher quelques jolis coups dans le troisième face à Magny, mais il n’y a pas eu de regain d’élan. Magny s’est simplement regroupé et récupéré, puis a continué à mettre en œuvre son plan de match.

Il est peut-être tout aussi important de noter que Lawler ne prend plus de bonnes décisions. Il lui a fallu 14 minutes pour se souvenir de lancer des coups de pied hauts contre un attaquant beaucoup plus rangé – des coups de pied à gauche auraient dû être son ouverture. Bien sûr, le moment discutable est venu lorsque Lawler a tiré pour une double jambe au premier tour, qui … pourquoi?!?

Physiquement, Lawler n’avait pas l’air particulièrement coupé, et même ses réactions défensives n’étaient pas vives. En conséquence, Lawler était mal préparé à faire face à l’un des problèmes que Magny présentait, et il n’y a pas eu de vague de violence qui lui a permis de renverser la vapeur.

Ce fut une perte douloureuse et sans incident pour Lawler. Malheureusement, c’est aussi celui qui a clairement indiqué à quel point la fin de sa carrière professionnelle approche. Tout cela est dans l’ordre naturel des sports de combat, mais cela ne facilite pas la vision.

Mon conseil pour les fans tristes de Lawler? Allez revoir l’un de ces combats 2013-2016 et souvenez-vous des bons moments.