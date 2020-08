Image: @ufc sur Instagram

L’ancien champion des poids welters de l’UFC, Robbie Lawler, a déclaré qu’il ne pensait pas du tout à la retraite avant de se battre contre Neil Magny.

Lawler a remplacé à court préavis Geoff Neal contre Magny, et les deux vont maintenant verrouiller les cornes dans le co-événement principal de l’UFC de ce samedi sur ESPN + 33. Pour le vétéran Lawler, s’il veut faire une course de plus au titre à 38 ans, il doit remporter une victoire ici afin de casser son dérapage actuel de trois défaites. Mais gagner ou perdre contre Magny, Lawler dit qu’il ne pense pas à raccrocher ses gants, ce que certains ont suggéré.

S’adressant à Bleacher Report, Lawler a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite de si tôt malgré toutes les guerres au fil des ans.

«Je ne pense pas du tout à (la retraite)», a déclaré Lawler. «Je ne fais que m’entraîner et j’essaie de m’améliorer, j’essaie d’améliorer mes partenaires d’entraînement et de continuer à redonner au sport de cette façon. Ces types me gardent jeune et me poussent.

Lawler est l’un des plus grands poids welter de tous les temps et sera probablement un jour inscrit au Temple de la renommée de l’UFC. Mais depuis qu’il a perdu sa ceinture contre Tyron Woodley en 2016, Lawler a vraiment eu du mal à lever la main. Il sort de trois défaites consécutives contre Colby Covington, Rafael dos Anjos et Ben Askren et doit revenir dans la colonne des victoires.

Mais Lawler ne se met aucune pression. Comme il le dit, il s’agit de s’amuser à ce stade de sa carrière.

« Tout le monde sait que si je monte le volume, je peux faire de grandes choses et monter un spectacle, alors évidemment il va devoir se préparer pour un gars qui va là-bas pour le sortir et obtenir un KO », a déclaré Lawler. «J’essaie juste de ramener de la joie dans le combat et de sortir et de m’amuser.»

Combien d’années pensez-vous que Robbie Lawler a dans le jeu de combat?