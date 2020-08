Roman Reigns bat Braun Strowman et The Fiend pour devenir le Champion Universel de la WWE, arrivant lorsque les deux lutteurs sont détruits et les mettant fin avec des selles et des lances.

Le Fiend est arrivé avec son entrée brutale et a été reçu sur le ring par Strowman qui l’a emmené à la limite dans un très bon combat, brisant la table, tombant de la scène parmi d’autres moments importants.

La chose la plus incroyable à propos du combat était que Strowman et Fiend ont brisé le ring avec un superplex, ainsi que Big Show et Brock Lesnar à l’époque.

Roman est arrivé en opportuniste, recevant la haine des fans virtuels, mais se positionnant comme un dur à cuire à la WWE.

Évaluation: 9/10.

Le règne de Roman Reigns commence avec la ceinture universelle

De cette manière, Roman est couronné après des mois d’absence, avec un caractère renouvelé et de grands exploits accomplis.

Commence maintenant le règne du Samoan qui a Paul Heyman à ses côtés.

