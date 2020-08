Dimanche dernier, la WWE a réalisé une grande surprise qui a transformé la scène de l’événement principal à SmackDown. « The Big Dog », Roman Reigns, est revenu à la WWE à SummerSlam après une interruption de cinq mois. Roman Reigns est apparu dans les derniers instants de SummerSlam, balayant The Fiend et Braun Strowman quelques secondes après que le premier venait de remporter le championnat universel.

À la suite de l’agression odieuse de Roman Reigns, la WWE a annoncé un match triple menace sans limite entre Reigns, Strowman et The Fiend pour le championnat universel à Payback.

Vous ne le verrez jamais venir. #SummerSlam pic.twitter.com/potOMXGs9S – Roman Reigns (@WWERomanReigns) 24 août 2020

À SmackDown, Roman Reigns a forgé une alliance improbable avec Paul Heyman, signalant un changement pour Heel. Avec Heyman à ses côtés, Roman Reigns deviendra une force imparable. Cependant, l’univers de la WWE ne devrait pas négliger Braun Strowman et The Fiend. Ces deux bêtes maléfiques ont été saccagées à SummerSlam, et elles ont toutes deux des comptes en suspens avec Roman Reigns.

La conclusion du combat Triple Threat est un lancement. La situation a atteint un point où tout résultat serait imprévisible et controversé. Si Roman Reigns gagne, quel était le but de The Fiend remportant la ceinture à SummerSlam? Si The Fiend gagne, le changeur de jeu de Reigns devient inutile. Bien qu’il vienne de perdre le championnat, Strowman pourrait assommer ses deux adversaires et reconquérir le championnat universel.

Cependant, concentrons-nous sur les chances de Reigns de remporter le championnat universel.

Pourquoi Roman Reigns devrait remporter le championnat universel

Le retour de Big Dog a donné vie à la WWE. Bien qu’il ait ses détracteurs, Roman Reigns est devenu une grande attraction et une mégastar. Par conséquent, leur résurgence a été un spectacle bienvenu. De plus, son association avec Heyman rend les choses plus intrigantes.

Paul Heyman élève ses clients. Ses projets n’ont jamais été un échec. Il est donc logique de donner le championnat universel à la plus grande star de l’entreprise.

Bien que rien ne soit gravé dans la pierre, Reigns est en ligne pour une torsion du talon. Si Reigns est réservé comme talon à l’avenir, il doit gagner le Champion Universel. La centrale samoane a toujours affiché des instincts agressifs et un caractère fier. Donc, il ferait relativement bien comme talon.

Les possibilités seraient infinies pour Reigns en tant que champion universel dominant. Tout d’abord, ouvrez la porte pour faire tourner Bray Wyatt. Deuxièmement, de jeunes talents comme Big E, Matt Riddle, Shorty G, Otis et Drew Gulak pourraient avoir des chances de titre.

Maintenant que Heyman est associé à Reigns, Brock Lesnar doit également apparaître quelque part en arrière-plan. Compte tenu de l’histoire entre Heyman, Lesnar et Reigns, il est parfaitement logique d’ajouter Lesnar au mélange. Cependant, dans ce scénario, Lesnar devrait être réservé car cher.

Enfin, avec tout le buzz que le retour de Reigns et l’alliance ultérieure avec Heyman ont créé, c’est probablement l’option la plus sûre pour le moment. Tout peut sembler myope, imprudent et décevant.

L’univers de la WWE a aspiré à un échange de talon pour Big Dog. Si la WWE investit dans Reigns en tant que talon, c’est la direction dans laquelle ils devraient aller. Le championnat universel a besoin d’un champion de talon crédible, Reigns coche toutes les cases.

