Roman Reigns possible chef de la faction RETRIBUTION | Nouvelles de combat

Le premier épisode de Legion of RAW avec Chris Featherstone et Road Warrior Animal a fourni une ventilation incroyablement révélatrice de WWE RAW après SummerSlam. Parmi tous les angles et coïncidences RAW qui ont été couverts dans le spectacle en avant-première par le légendaire Road Warrior Animal, le thème de RETRIBUTION était l’un des plus intéressants du lot.

Comme vous l’avez peut-être vu sur RAW, RETRIBUTION a mis fin à l’épisode en attaquant Dominik et Rey Mysterio. Cependant, l’identité des membres de la faction n’a pas été révélée.

Road Warrior Animal a expliqué dans Legion of RAW que le moment d’introduire une faction comme RETRIBUTION n’est pas le bon moment.

Animal a estimé que compte tenu de tout ce qui se passe actuellement dans notre société, une faction comme RETRIBUTION pourrait déranger les gens. Voici l’explication de Warrior:

«Si vous y réfléchissez, je ne veux pas être vraiment politique à ce sujet, gardez-le simplement en équilibre. Avec ce qui se passe en tant que société aujourd’hui, à Portland et dans de nombreuses autres grandes villes, les gens meurent; les entreprises sont détruites, pillées. Les gens n’agissent tout simplement pas normalement. Je pense que même avoir quelque chose comme une RETRIBUTION est faux. Nous n’en avons pas besoin. Ce n’est pas le bon moment. Nous n’avons pas besoin de cela dans notre entreprise. Ce dont nous avons besoin, c’est de quelque chose à guérir dans notre société et notre entreprise et dans tout le monde. « «Je ne sais pas, mec, ce qu’ils font, c’est trop de déchets qui se passent dans nos villes et notre société. Je veux dire, je m’assois là et j’y pense. Comment quelqu’un pourrait-il faire ça à mon entreprise et y aller et tout détruire, surtout si j’étais un immigrant venant de Corée ou quelque part. «

Roman Reigns le nouveau leader de RETRIBUTION?

ROMAN REIGNS EST DE RETOUR! #SummerSlam pic.twitter.com/6DycvWMBIB – WWE sur BT Sport (@btsportwwe) 24 août 2020

Road Warrior Animal avait également des idées géniales concernant la RÉMUNÉRATION et la récompense tant attendue pour la faction. Le Temple de la renommée de la WWE a déclaré que Roman Reigns pourrait être présenté comme le cerveau / chef de la faction.

«Si, de nulle part, ils trouvaient une autre faction pour nettoyer la maison dans RETRIBUTION, peut-être que le gain pourrait être formidable, mais qui sera l’idée principale de RETRIBUTION? Peut-être que Roman Reigns est la grande récompense avec RETRIBUTION. «

Mon gars Roman Reigns est de retour et il montrait TOUTES SORTES de feu et d’attitude. Même la petite façon dont j’ai subtilement intimidé les gens au bord du ring… #SummerSlam pic.twitter.com/s9EEGpraVU – Alex McCarthy (@AlexM_talkSPORT) 24 août 2020

Roman Reigns est revenu à SummerSlam et Big Dog est actuellement programmé pour un combat majeur pour le championnat universel à Payback. La WWE économise le grand angle de récompense pour RETRIBUTION, et il y a encore une chance de voir Roman Reigns être révélé comme l’homme derrière le nouveau groupe rebelle de la WWE.

Un rapport de WrestlingNews.co a révélé que Vince McMahon voulait que Roman Reigns ait un avantage sur lui, et que le nouveau Big Dog amélioré pourrait être un excellent leader de RETRIBUTION. La dernière faction de la WWE a également besoin d’un leader renommé pour renforcer sa crédibilité, et il n’y a pas de nom plus important que Roman Reigns sur la liste active.

