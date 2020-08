Valerie Loureda | Image: Lucas Noonan / Bellator

Valerie Loureda (3-0) est une combattante d’arts martiaux mixtes de 22 ans qui travaille actuellement au Bellator MMA. Il a débuté sa carrière professionnelle dans cette même entreprise en février 2019 avec une victoire de TKO au premier tour. En juin de la même année, il a remporté son deuxième combat, par décision unanime, et finalement ce même mois d’août il a obtenu sa troisième victoire, éliminant son adversaire. C’est sans aucun doute l’une des grandes promesses du sport.

Et Scott Coker pense qu’elle est une gladiatrice spéciale, comme il l’a expliqué lors d’une récente conférence de presse (via MMA Junkie).

Elle est une artiste martiale traditionnelle. Le père enseigne le taekwondo, sa sœur s’entraîne, et je pense qu’elle a des compétences en matière de coups de pied et de poing; et ce que j’ai vraiment aimé, c’est qu’il est toujours dans le gymnase, qu’il s’entraîne toujours. Il apprend le jeu des arts martiaux mixtes pour non seulement se concentrer sur son style traditionnel.