Sean Brady a remporté sa première place à l’UFC avec l’une de ses soumissions préférées.

La perspective invaincue de Philadelphie a vu une ouverture pour un étranglement à guillotine au deuxième tour de son combat contre Christian Aguilera et une fois qu’il l’a verrouillé, il n’y avait plus de lâcher prise. Brady a obtenu la soumission et s’est ensuite déplacé dans la position de montage où Aguilera a refusé de taper mais s’est finalement endormi à cause de l’étranglement.

Le combat s’est terminé à 1h47 au deuxième tour.

«Je soumets littéralement les gens avec cela chaque jour», a déclaré Brady tout en notant qu’il a remporté un titre régional avec ce même étranglement à guillotine. «Je savais qu’une fois que je l’aurais fait là-bas, je pourrais le terminer. Plus je crois en moi, plus je peux battre ces gars-là.

Alors que le combat se terminait sur le terrain, Brady a montré sa volonté d’échanger des mains avec Aguilera lors du premier round alors que les deux combattants lançaient du cuir lourd. Brady a fini par ouvrir une coupure sur l’œil d’Aguilera, ce qui a prouvé qu’il n’avait pas peur de tester sa frappe contre un autre puncheur puissant.

Le deuxième tour a vu un changement de stratégie, cependant, alors que Brady a sauté sur l’occasion de saisir l’étranglement de la guillotine dans une bousculade avec Aguilera. Une fois son bras verrouillé, Brady a continué à rouler avec Aguilera jusqu’à ce qu’il se retrouve finalement dans la monture avec la guillotine de plus en plus serrée.

Enfin, le bras d’Aguilera est devenu mou, ce qui a forcé l’arbitre à arrêter le combat.

Brady a maintenant une fiche de 13-0 dans sa carrière avec trois victoires consécutives à l’UFC et il espère que cette dernière victoire se traduira par une intensification de la compétition.

«Je veux un grand nom», a déclaré Brady. «Je veux un nom plus grand qui me mettra plus haut. J’espère que quelqu’un me donnera cette opportunité d’obtenir ce que je mérite.