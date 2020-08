Paul Felder savait que cela allait arriver. Il a ressenti la pression de Sean Brady, alors quand son coéquipier a appliqué un étranglement à Christian Aguilera à l’UFC sur ESPN + 33, Felder savait que la soumission allait arriver.

Brady (13-0 MMA, 3-0 UFC) a conservé son record invaincu samedi avec une victoire de soumission au deuxième tour contre Aguilera (14-7 MMA, 1-1 UFC) dans leur combat de poids welter, qui a eu lieu à l’UFC Apex à Las Vegas.

C’était une finition effrayante, car Brady s’est frayé un chemin dans un starter à guillotine monté, où il peut appliquer tout l’effet de levier et la pression de son poids corporel sur son adversaire. Aguilera a semblé essayer de se tortiller librement, mais en une fraction de seconde, il est devenu mou, forçant l’arbitre à intervenir.

Regardez la finition dans la vidéo ci-dessous (via Twitter):

Felder, le prétendant poids léger de l’UFC qui s’entraîne avec Brady à Philadelphie, a eu un battement à l’arrivée de Brady bien en avance, et il l’a appelé au départ. Par la suite, Felder a mené une interview avec son ami, et Brady a dit qu’il cherchait un plus grand nom à 170 livres ensuite.

