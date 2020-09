LAS VEGAS – Sean Brady a battu Christian Aguilera avec une soumission au deuxième tour samedi sur la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 33 à Las Vegas.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Brady, un ancien champion du CFFC qui est resté parfait, mais qui a obtenu sa première place en près de trois ans.

Christian Aguilera contre Sean Brady

Résultat: Sean Brady bat. Christian Aguilera via soumission technique (starter à guillotine) – Round 2, 1:47

Enregistrements mis à jour: Brady (13-0 MMA, 3-0 UFC), Aguilera (14-7 MMA, 1-1 UFC)

Statistique clé: Brady a surpassé Aguilera 43-16 et a décroché une paire de démontages en route vers sa compression de fin de combat.

Brady sur le moment clé du combat

«J’ai littéralement mis toute ma vie dans le combat. Je dors, je le mange et je le respire. Personne n’est plus dévoué que moi. Je sais ce que j’ai mis là-dedans et je sais ce que j’ai sacrifié. «

Brady pour prouver quelque chose aux opposants

«Je veux juste me mesurer aux meilleurs et voir ce que je peux faire. Je sais que je peux les battre. J’ai juste besoin de saisir ma chance. Si quelqu’un ne pense pas que je suis réel, alors je vais continuer à lui prouver le contraire. «

Brady sur ce qu’il veut ensuite

Sean Brady contre Christian Aguilera

«Je suis 3-0 à l’UFC maintenant et je veux commencer à y monter. J’ai battu trois durs et je suis arrivé à une place maintenant. Je veux juste continuer à gravir cette échelle. C’est ce que je vais continuer à faire, peu importe qui ils m’enverront. Je n’ai jamais refusé à personne. Je veux vraiment un nom plus grand pour montrer aux gens ce dont je suis capable. «

Pour en savoir plus sur Brady, regardez la vidéo de l’interview complète d’après-combat ci-dessus.

