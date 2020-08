La star des poids coq de l’UFC, Sean O’Malley, a vu un côté complètement différent des fans de MMA. Tant qu’ils contribuent à son résultat net, il s’en fiche.

Sur sa chaîne YouTube, qui compte actuellement 191000 abonnés, O’Malley a répondu aux critiques de sa prétention de supériorité sur Marlon Vera après une défaite à l’UFC 252, se déclarant mentalement invaincu malgré son bilan officiel.

«A-t-il gagné? Oui, »dit O’Malley. «Suis-je invaincu? Oui. Mentalement, je suis invaincu. Je me suis senti supérieur là-dedans jusqu’à ce que mon pied cède.

«J’ai probablement l’air stupide. Ça va, parce que regarde-moi. Je ne suis pas si intelligent que ça, hein, mais je suis si intelligent, parce que vous regardez cette vidéo. Et devinez quoi, je suis payé pour faire des vidéos. Alors vous les gars commentez, détestez, vous me payez, alors merci. «

Les critiques comprenaient la star des poids moyens Darren Till, qui lui a dit: «Prends ta perte, reviens, reviens.»

Vera a attribué à son travail un coup de pied de mollet pour avoir entravé O’Malley au début du combat, qui a servi de co-événement principal pour l’UFC 252 le 15 août à Las Vegas.

O’Malley a déclaré que s’il n’y avait pas eu de coup de pied bas, et en particulier les dommages qu’il a causés à son nerf péronier, qui provoque la chute du pied que lui et d’autres bénéficiaires de coups bas durs ont subis, il aurait montré sa domination sur Vera. La star des poids coq ne donnerait pas à Vera le mérite du coup de pied au mollet.

« Si vous savez ce qu’est un coup de pied au mollet, regardez-moi lui donner un coup de pied au mollet », a déclaré O’Malley. «Cette merde fait mal. J’ai été lâché par des coups de pied de mollet en combat. … Il ne fait pas ce qu’il a fait faire à mon pied. Qu’est-il arrivé à mon pied, j’ai reçu un coup de pied sur ce nerf ici. At-il eu de la chance? Oui. At-il gagné? Le nerf m’a donné un pied tombant, puis je me suis foulé la cheville, genre, quatre fois.

Après le combat, O’Malley a sauté sur une civière et a été sorti de l’UFC APEX. Pour ceux qui doutent de sa ténacité, il a invité les fans à regarder sa victoire sur Andre Soukhamthath, où il a passé la dernière partie du combat sur le dos après avoir subi une fracture au pied.

«J’étais là-bas en train de rouler ma cheville pour essayer d’assommer ce mec», a-t-il déclaré à propos de son travail contre Vera.

Le caractère franc, l’apparence et la popularité d’O’Malley en ont fait un paratonnerre pour les trolls Internet. Il les a rencontrés en masse après sa première défaite en MMA. Rien de tout cela n’a changé sa mentalité.

«Prends ta perte comme un homme,» dit-il, imitant la voix pleurnichante d’un prétendu troll Internet. «Je perds tous les jours. Je suis allé au jiu-jitsu et je me suis entraîné dur aujourd’hui, et devinez quoi, j’ai perdu. J’ai giflé la main de ce mec: « C’était un bruddah malade. »

«En combat, sur papier, j’ai 12-1. J’ai perdu le 15 août. Je suis 12-1, et vous les gars, pour une raison quelconque, et dans ma tête, je n’ai pas perdu la merde. J’ai 12-0. Je n’ai pas perdu. Et vous êtes comme: «Eh bien, vous avez perdu.» Je comprends. Mais mentalement, je n’ai pas perdu. Revoyez ce combat. J’étais sur le point de commencer à lui frapper le cul.