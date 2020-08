Shana Dobson l’avait dos au mur de plus d’une manière samedi soir dernier.

«Danger» a affronté Mariya Agapova, espoir poids mouche, à l’UFC sur ESPN 15 et a remporté une victoire au deuxième tour de TKO dans l’un des plus gros bouleversements de l’histoire de l’UFC selon les parieurs.

Dobson est entrée dans le combat en perdant ses trois derniers et savait qu’elle se battait pour bien plus qu’un bonus de victoire alors qu’elle remportait la plus grande victoire de sa carrière.

« Ouais, ça faisait vraiment du bien, mec », a déclaré Dobson à MMA Fighting en apparaissant dans What the Heck. «Nous n’avons pas vraiment ressenti la pression de ce qui se passait. Nous essayons de ne pas nous concentrer sur le résultat; juste le voyage et le processus. Je savais que si je me faisais confiance, que je faisais confiance à mon entraînement et à mon corps, tout se passerait comme ça. Je suis vraiment excité à ce sujet. «

Avant samedi soir, Dobson a pris la décision il y a plusieurs mois de déménager dans le Colorado et de rejoindre Elevation Fight Team. Lors de son premier combat avec sa nouvelle équipe, Dobson a affronté Priscila Cachoeira lors de l’événement UFC Auckland en février et a été éliminée en seulement 40 secondes.

Dobson, 31 ans, n’était pas sûre qu’une autre opportunité de concourir dans l’octogone sacré se présente, mais elle était certainement heureuse que ce soit le cas.

« Je pense que c’était une chose assez juste à dire après ce combat », a déclaré Dobson à propos des pensées qu’elle a été libérées après sa défaite contre Cachoeira. «Je ne pensais pas avoir une autre chance et c’était décevant parce que, dans ce combat, je n’ai pas eu la chance de montrer toute la croissance que j’avais faite avec Team Elevation.

« Je crois au destin. Je crois que tout arrive pour une raison et je suis heureux d’avoir eu la chance de montrer que je suis ici en train de grignoter et de grandir. C’est juste une croissance continue qui se produit. »

Après avoir perdu une décision contre Tracy Cortez dans la série Contender, Agapova a remporté des finales consécutives au premier tour sous la bannière Invicta FC pour gagner sa chance avec l’UFC. À ses débuts dans l’octogone, Agapova, 23 ans, a terminé Hannah Cifers au premier tour dans une performance qui a ouvert beaucoup de yeux.

Agapova a appelé Dobson après la victoire, ce qui n’était pas surprenant car, selon Dobson, l’UFC avait tenté de réserver la paire pour un combat à court préavis «au début du COVID» avant que les événements ne soient annulés.

Une fois le combat réservé, une grande attention a été portée en direction d’Agapova. Dobson n’a pas laissé cela l’inquiéter et était tout à fait prête à prendre un peu de cet éclat pour elle-même.

«J’essaie de ne pas trop prêter attention», a expliqué Dobson. «J’essaie de rester en dehors des réseaux sociaux, je n’ai regardé aucun de ses réseaux sociaux ni d’interviews. Je la respecte, c’est une autre artiste martiale, mais je n’étais pas sur le point de donner tout ce gaz de train à la mode de Mariya. En ce qui me concerne, c’était le spectacle Shana. J’étais prêt à choquer le monde.

«Alors que nous sortions, mon entraîneur-chef Sean Madden a dit:« Êtes-vous prêt à choquer le monde? »J’ai dit:« Oui, monsieur », et c’est ce que nous avons fait. Nous étions uniquement préoccupés par ma mission et ce que je devais faire.

Selon certaines lignes de paris, la victoire de Dobson a été le plus grand bouleversement de l’histoire de la promotion. Au moins, c’était le plus grand depuis que Holly Holm a battu Ronda Rousey à l’UFC 193 en novembre 2015.

Le plan était pour Dobson de ne pas prêter attention au bruit extérieur jusqu’à ce qu’elle aille parier sur l’événement UFC 252 et a eu un aperçu de l’endroit où les gens l’ont vue se diriger le week-end dernier.

« Il y a eu un bref moment où j’ai parié sur la carte précédente, Stipe et » DC « 3 (où je l’ai vu) », a déclaré Dobson. «Je misais sur cette carte et je suis tombé sur mes chances et je me suis dit: ‘Oh, mon dieu. C’est ridicule. »Je n’avais aucune idée jusqu’à la semaine précédente.

«J’espérais juste que tout le monde serait à l’écoute parce que nous sommes sur le point de nous mettre. C’est tout ce que je pourrais dire. Ils la faisaient monter, elle était la prochaine perspective. J’étais comme: «Allez, mec. Donnez-moi un peu de respect. Je fais ça depuis une minute. J’ai combattu beaucoup de combats difficiles, des adversaires coriaces. »Le fait qu’ils aient douté de moi, je n’étais pas fâché à ce sujet. J’étais juste excité de voir le visage de tout le monde, tous ceux qui pariaient contre moi, tous ceux qui pensaient que j’allais perdre. Je voulais juste voir leurs visages.

Agapova est sorti super agressif et a semblé submerger Dobson dans les premières secondes. Dobson a réussi à obtenir un retrait et a essayé de ralentir son adversaire. Agapova a continué son activité et a décroché de gros coups au sol, prenant même le dos de Dobson pour chasser un étranglement arrière nu à la fin du round.

Le deuxième tour a vu Dobson ouvrir avec un coup de pied haut avant qu’Agapova ne reprenne le combat. Dobson a inversé la position avant de monter et de prendre le dos d’Agapova, ce qui a conduit au début de la fin alors qu’elle régnait sur des coups répétés jusqu’à ce que le combat soit arrêté.

«Nous avions une très bonne idée qu’elle commencerait très rapidement», a déclaré Dobson. «L’idée était juste de voir les tirs arriver, de bloquer les tirs, et quand j’ai riposté avec mes tirs, assurez-vous qu’ils collent. Assurez-vous qu’ils lui ont fait une déclaration pour ralentir son cul. C’est ce pour quoi nous nous sommes préparés et avons foré si souvent tout au long du camp que c’était presque robotique et complètement naturel. »

Après la victoire, Dobson a crié «outsider» et a célébré sa victoire en adoptant le rôle de spoiler. Agapova a été emmenée sur une civière après le combat.

Le récit qui a entouré les séquelles du combat était qu’Agapova était si agressive qu’elle s’est gazée, certains se privant même de la victoire de Dobson à cause de cela. Aux yeux de Dobson, cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité.

« Je vais être honnête: je suppose que cela fonctionne parfois pour elle, mais elle a un 9-2 maintenant », a déclaré Dobson. «Elle s’est battue. Elle a été là-dedans, elle a de l’expérience. Ce «j’ai gazé» la merde de taureau, je ne l’achète pas. J’ai eu une décharge d’adrénaline une fois dans ma carrière de combattant et c’était mon tout premier combat d’exhibition dans le sous-sol d’une salle de kickboxing.

«À ce niveau, en tant que pro, vous n’avez pas de décharge d’adrénaline. J’étais là-dedans, elle était là-dedans. Nous savons tous les deux ce qui s’est passé. J’ai décroché de bons coups. Elle se serait peut-être un peu fatiguée mais pas assez pour être sortie de là comme ça. J’ai décroché de bons coups et c’était mon intention. Mon intention était de m’assurer que ces coups comptaient.

«Je dis cela uniquement parce que je lui souhaite bonne chance. J’ai entendu dire qu’elle devait se rendre à l’hôpital après le combat, alors je lui souhaite un prompt rétablissement. Mais nous devons donner du crédit là où le crédit est dû. Si elle était fatiguée, le principal résultat du combat est que ce que j’ai fait. Nous ne pouvons pas me débarrasser de tout le travail acharné que j’ai déployé et de tous les sacrifices que j’ai consentis au cours de ces huit derniers mois pour être sûr de faire ce que je dois faire.

«Après avoir entendu des trucs sur les réseaux sociaux, je vais aller de l’avant et nettoyer l’air. Vous n’avez pas de décharges d’adrénaline lors de votre 10e, 11e combat professionnel. Vous avez peut-être été bercé plusieurs fois et c’est ce que c’est. Comme je l’ai dit, tout le respect. Je l’ai contactée, l’ai remerciée pour le combat et lui ai demandé si elle allait bien. Mais en même temps, ne trouvons pas d’excuses. Appelons ça comme ça et c’est pourquoi nous l’avons fait samedi soir. «

Après avoir remporté la plus grande victoire de sa carrière, cassé une séquence de trois défaites consécutives, gardé sa place sur la liste et remporté le premier bonus de performance de sa carrière, Dobson est enthousiasmée par ce que l’avenir lui réserve.

«Samedi soir, c’était comme des années de préparation», a déclaré Dobson. «Tout s’est réuni comme prévu et je savais que j’avais beaucoup de doutes là-bas. Je sais que les gens qui regardaient à la maison attendaient que j’aie fini, ou qu’elle prenne la décision.

«Mais j’étais un peu comme:‘ Quoi de neuf, maintenant? Vous avez tous vu ça? C’est votre perspective? »C’est ce que c’était pour moi. C’était un immense soulagement. Comme mes entraîneurs et moi l’avons dit, nous sommes excités, mais nous ne sommes pas surpris. La seule façon pour nous de quitter cette arène est de lever les mains.