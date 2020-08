Shayna Baszler et Nia Jax ont battu Sasha Banks et Bayley pour être couronnés les nouveaux champions par équipe de la WWE, lorsque dans les derniers instants Baszeler parvient à rendre simultanément Sahsa et Bayley dans une finale dominante et spectaculaire.

Après le combat, Nia et Shayna sont interviewées et célèbrent à leur manière, précisant qu’elles ne sont pas les meilleures amies.

Évaluation: 8.5 / 10

Shayna Baszler et Nia Jax entament leur règne en tant que champions

Avec cela, un nouveau règne intéressant pour Jax et Baszler commence, tous deux étant les combattants les plus dominants de la distribution féminine. Cela donne une tournure assez intéressante des événements, qui amène certainement les choses à un autre niveau.

Nous pouvons désormais voir quel chemin l’entreprise décide de suivre avec eux, mais c’est une victoire importante, qui nous prend tous par surprise.

Enfin, il semble que la séparation de Sasha Banks et Bayley soit quelque chose d’inhebiteble. Il nous reste à voir si cela finit par se produire dans Survivor Series comme prévu.

