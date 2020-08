Robbie Lawler est heureux d’être enfin de retour à l’UFC sur ESPN + 33, surtout parce que cela a pris plus de temps qu’il ne le souhaitait.

Lawler (28-14 MMA, 13-8 UFC) rencontrera Neil Magny (23-7 MMA, 16-6 UFC) dans la tête d’affiche de samedi, qui aura lieu à l’UFC Apex à Las Vegas. L’ancien champion des poids welters de l’UFC n’a pas vu d’action depuis une défaite en août contre Colby Covington, qui a marqué un dérapage de trois combats pour lui.

C’était l’espoir de Lawler de ne pas rester absent pendant plus d’un an, et il a déclaré que la seule raison pour laquelle il n’avait pas eu à attendre plus longtemps était parce que l’adversaire d’origine de Magny, Geoff Neal, avait été contraint de quitter le match en raison d’un problème de santé.

«Je cherchais à rentrer depuis un moment et je ne pouvais tout simplement pas rassembler quoi que ce soit, puis ils ont juste offert celui-ci avec un préavis de quelques semaines et je me suis dit: ‘Très bien, je suppose que je vais combat »», a déclaré Lawler aux journalistes, y compris MMA Junkie, lors de l’UFC de mercredi sur ESPN + 33 journée des médias virtuels. « C’est ce que c’est. Je vais me battre. Je ne me suis pas battu depuis un moment, donc c’est bien de revenir là-dedans. «

À 38 ans, Lawler entre à l’UFC sur ESPN + 33 dans un territoire de carrière inconnu. Il n’a gagné qu’une fois en cinq tentatives depuis la perte de la ceinture de 170 livres contre Tyron Woodley à l’UFC 201 en juillet 2018. Il ne semble pas trop réfléchir à la situation, cependant, et a déclaré qu’il ne fixait aucun objectif majeur à sa carrière en dehors de battre Magny.

«En ce moment, je suis juste en compétition», a déclaré Lawler. « Un pas après l’autre. Vous devez surmonter ce combat et montrer vos compétences et faire savoir aux gens qui vous êtes. … Tout le monde à Sanford (MMA) a fait un excellent travail avec moi, et je suis ravi de sortir. «

Dans ce qui semble à l’extérieur être une victoire incontournable pour sa carrière, Lawler ne semble pas avoir l’intention d’adopter une approche prudente face au match avec Magny. Il a dit qu’il avait l’intention de produire la même action qu’il fait toujours dans ce qu’il espère être un effort de rebond.

«Je me bats toujours d’une certaine manière, et c’est toujours pour essayer de me mettre en face du gars, de créer une bagarre et de me battre», a déclaré Lawler. «C’est le but de ce sport, je crois. De toute évidence, les gars sont techniques et vous essayez d’utiliser cette technique, mais quand la pression se produit, vous essayez de faire des dégâts là-dedans.