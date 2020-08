Le choc entre Anthony Smith et Aleksandar Rakić C’est un fait pour l’étoile de demain dans le UFC Fight Night Las Vegas 8.

Les Semi-Complets, comme le reste des combattants sur la carte principale, n’ont eu aucun problème sur l’échelle.

Austin Springer, qui a accepté de remplacer Kevin Croom avec un préavis d’un seul jour pour se battre Alex Caceres Dans les préliminaires, il est arrivé avec cinq livres de plus, pour lesquelles il a été condamné à une amende de 30% de son salaire.

Cifers Hannah, qui concourra pour la quatrième fois à ce jour en 2020, pesait une livre au-dessus de la limite de poids de paille. Vous devez donner 20% de votre salaire à Mallory Martin, qui a frappé 115 livres.

Carte principale

Anthony Smith (205 livres) c. Aleksandar Rakić (205,5 livres)Robbie Lawler (171 livres) vs. Neil Magny (171 livres)Alexa grasso (126 livres) vs. Ji Yeon Kim (126 livres)Ricardo Lamas (145 livres) vs. Bill Algeo (146 livres)Magomed Ankalaev (205 livres) vs. Ion Cutelaba (205,5 livres)

Préliminaires

Impa Kasanganay (185,5 livres) vs. Maki Pitolo (184,5 livres)Zak Cummings contre. Alessio De Chirico (184 livres) Alex Caceres (145 livres) vs. Austin Springer (151 livres)Christian Aguilera (170 livres) vs. Sean Brady (170,5 livres)Polyana viana (116 livres) vs. Emily Whitmire (115,5 livres) Hannah Cifers (117 livres) vs. Mallory Martin (115 livres)