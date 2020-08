Tout se passe plus tard ce soir (samedi 29 août 2020) à l’UFC Vegas 8 en direct sur ESPN + depuis l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, alors que l’ancien challenger au titre des poids lourds légers de l’UFC, Anthony Smith, affronte le concurrent en hausse Aleksandar Rakic ​​dans le événement principal.

En plus de la tête d’affiche de 205 livres, l’ancien champion des poids welters de l’UFC, Robbie Lawler, rencontrera le vétéran Neil Magny dans le co-événement principal, Ricardo Lamas, le nouveau venu d’Octogone, affrontera Bill Algeo dans le cadre de la carte principale et les poids lourds légers Magomed Ankalaev et Ion Cuțelaba se rencontreront dans un match revanche très volatil.

Sans oublier que l’UFC Vegas 8 mettra en vedette de jeunes talents prometteurs tels que Sean Brady, Impa Kasanganay et Mallory Martin.

Jetez un œil ci-dessous à la gamme complète de cartes de combat et aux heures de début de l’UFC Vegas 8:

Carte principale (ESPN +)

21h00. HE / 18 h 00 PT

Anthony Smith contre Aleksandar Rakic

Robbie Lawler contre Neil Magny

Ji Yeon Kim contre Alexa Grasso

Ricardo Lamas contre Bill Algeo

Magomed Ankalaev contre Ion Cuțelaba

Undercard «Prelims» (ESPN /ESPN +)

18h00 HE / 15 h 00 PT

Maki Pitolo contre Impa Kasanganay

Alessio Di Chirico contre Zak Cummings

Alex Caceres contre Austin Springer

Sean Brady contre Christian Aguilera

Polyana Viana contre Emily Whitmire

Mallory Martin contre Hannah Cifers

