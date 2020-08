Sean Brady a fait rouler le train de soumission plus tôt ce soir (samedi 29 août 2020) à l’UFC Vegas 8 en direct sur ESPN + depuis l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, alors que la perspective invaincue des poids welters a mis l’artiste KO Christian Aguilera à dormir avec un puissant starter guillotine de deuxième tour.

Alors que Brady aurait pu faire tomber Aguilera pour commencer le combat, il a décidé de se lever et d’échanger avec l’attaquant des poids welters. Aguilera a réussi à décrocher de bons coups de poing en cours de route, mais les coups de pied aux jambes et les contre-crochets de Brady l’ont finalement tenu à distance. Au deuxième tour, Brady n’a rien laissé à l’imagination et a obtenu un retrait au milieu de la cage. Il s’est rapidement frayé un chemin dans la monture complète et pendant qu’Aguilera essayait de retrouver sa position, Brady a pu verrouiller la guillotine montée. Aguilera s’est effondré comme un poisson hors de l’eau avant de perdre connaissance et de forcer la main de l’arbitre.

Découvrez les faits saillants ci-dessus avec l’aimable autorisation de l’UFC / ESPN.

Avec cette performance, Brady étend son record professionnel parfait à 13-0 et capture enfin la finition octogonale qu’il recherchait. L’espoir de 27 ans est maintenant 3-0 dans la compétition UFC et semble prêt à tester quelqu’un plus proche du top 15. Après tout, Brady détient déjà une victoire sur le vétéran des poids welters Court McGee à ses débuts dans l’Octogone il y a seulement 10 mois.

