Stipe Miocic contre Francis Ngannou | Image: Barry Chin / Personnel du Boston Globe

Stipe Miocic (20-3) et Francis Ngannou (15-3) se sont rencontrés pour la première et unique fois à ce jour le 20 janvier 2018. L’actuel Champion du Monde UFC Full Weight a pu triompher et conserver le titre dans un combat dans lequel il était toujours supérieur au challenger.. Plus de deux ans se sont écoulés depuis et on parle d’une revanche. De plus, Dana White a confirmé qu’ils se battront à nouveau bientôt avec le titre entre les deux..

En route vers ce deuxième combat avec une bête comme le combattant camerounais, le monarque de la division la plus lourde est confiant lors d’une récente interview avec ESPN.

«Francis Ngannou a définitivement montré de bien meilleures choses depuis notre premier combat. Il assomme tout le monde au premier tour. Mais la même chose se produira, ce sera le même résultat. Il n’y aura pas de différence. Je vais dominer et gagner«.

Miocic a également parlé de Jon Jones (26-1), son ascension aux poids lourds et sa chance de se battre pour le championnat.

«Il a un excellent CV, mais d’autres gars ont travaillé dur pour en arriver là où ils sont. Je ne suis pas celui qui choisit les combats donc je ne peux rien dire. Je combats. Si j’étais celui qui choisissait les combats, je ne me battrais pas. Je ferai ce que l’UFC décide«.

Stipe Miocic contre Francis Ngannou | Image: Brandon Magnus / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .