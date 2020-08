Il y a deux semaines, Stipe Miocic a défendu avec succès son titre des poids lourds, remportant une décision unanime contre Daniel Cormier dans leur combat de trilogie à l’UFC 252. La victoire a cimenté le statut de Miocic comme le plus grand poids lourd de l’histoire de l’UFC, mais le champion n’est pas encore terminé.

Immédiatement après l’UFC 252, Dana White a annoncé que la prochaine défense du titre de Miocic serait un autre match revanche, cette fois contre le meilleur prétendant Francis Ngannou, et le champion des poids lourds admet que Ngannou mérite le coup.

« Ngannou a définitivement montré des choses bien meilleures depuis le premier combat », a déclaré Miocic à ESPN plus tôt cette semaine. «Il élimine tout le monde au premier tour. Il est juste sur une larme. «

Miocic et Ngannou se sont battus à l’UFC 220, Miocic remportant une victoire décisive dominante en cinq tours. Par la suite, Ngannou a perdu son prochain combat, puis a décroché quatre KO au premier tour sur les meilleurs prétendants, le tout dans un collectif de 2 minutes et 42 secondes. Mais alors que Ngannou mérite plus qu’un autre coup pour le titre, Miocic semble moins qu’enthousiasmé par un autre match revanche.

Hier, Miocic a fait une brève AMA avec les fans sur Instagram, et lorsqu’on lui a demandé quel combat serait le plus difficile pour lui, Ngannou ou l’ancien poids lourd léger Jon Jones, le champion a admis qu’il n’était pas très intéressé par le match revanche.

«Francis n’est pas excitant pour moi, j’ai déjà organisé une clinique de 25 minutes sur la façon de le battre. Envie d’un nouveau défi! J’adorerais boxer.

Malheureusement pour Miocic, de nouveaux défis semblent lui faire défaut pour le moment. La course dominante de Ngannou exige qu’il soit le prochain challenger des poids lourds et même Jon Jones quittant sa ceinture des poids lourds légers et gravissant une catégorie de poids n’a pas été suffisant pour empêcher Dana White d’insister sur le fait que Jones ne peut se battre pour la ceinture qu’après Ngannou. En ce qui concerne la boxe, Miocic a parfois fait du lobbying pour des combats croisés avec certains boxeurs poids lourds notables, mais il n’a jamais eu beaucoup de traction, ce qui signifie que Miocic sera, selon toute vraisemblance, confronté à Ngannou. Et si cela devait arriver, Stipe pense que cela ira exactement de la même manière que la dernière fois.

« Il a définitivement fait son chemin, mais si nous nous battons à nouveau, cela n’a pas d’importance », a déclaré Miocic à ESPN. «La même chose va arriver. Même résultat. Il n’y a aucune différence qui va se produire. Je vais gagner et dominer. »

Arrêter. L’ancien combattant de l’UFC Jason ‘Mayhem’ Miller arrêté, accusé de multiples crimes en Californie.

Hôtel. Dana White révèle le plan d’un nouvel hôtel UFC pour les combattants à Las Vegas: «Nous serons complètement autonomes».

155. Georges St-Pierre: L’UFC ne veut sûrement pas que je m’enfuis avec une ceinture légère contre Khabib Nurmagomedov.

Rockhold. Luke Rockhold à son retour: «Quand je suis au gymnase, je suis toujours la meilleure maman là-bas».

Si Dieu le veut. Diego Sanchez: Le combat de Jake Matthews « pourrait être mon dernier ».

USADA. Vince Murdock obtient une suspension USADA réduite après avoir documenté l’état neurologique de Moyamoya.

Journée des médias de l’UFC Vegas 8.

Jetez un œil à Aleksander Rakic.

Top 10 des soumissions dans l’histoire de Bellator.

Chael soulève la question de savoir si la division 145 féminine de l’UFC existe après Nunes-Anderson.

Mains lourdes. Aperçu des grands combats de ce week-end à venir.

UFC non filtré. Entretiens avec Anthony Smith, Neil Magny et Din Thomas.

Parler de cette poubelle.

Les frères Pitbull y vont vraiment.

@alexvolkanovski juste pour que vous sachiez que vous vous battez contre Pitbull le combattant pas le rappeur. Je suis content que vous ayez récupéré de votre chatte de chou-fleur. @danawhite ça me ferait plaisir de prendre vos dollars, je paierai même 4 factures d’hôpital d’Alex The Average. C’est un honneur de porter la ceinture de Max Holloway. #LFG – Patricio Freire (@PatricioPitbull) 26 août 2020

Alors disons nous tous.

Borrachinha.

Comment pourrait-on ne pas aimer Dustin Poirier?

Sijara Eubanks (5-4) contre Karol Rosa (13-3); UFC Fight Night, 5 septembre.

Renato Moicano (14-3-1) c. Magomed Mustafaev (14-4); UFC Fight Night, 17 octobre.

Merci d’avoir lu et à demain.

Sondage

Qui gagne ce week-end?

71%

Robbie Lawler

(27 votes)

28%

Neil Magy

(11 votes)

38 votes au total

Votez maintenant

Si vous trouvez quelque chose que vous aimeriez voir dans le rapport du matin, cliquez sur @JedKMeshew sur Twitter et faites-le lui savoir. Suivez également MMAFighting sur Instagram, ajoutez-nous sur Snapchat à MMA-Fighting, et aimez-nous sur Facebook.