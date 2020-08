En mars 2019, Leon Edwards et Jorge Masvidal se sont battus à l’UFC Londres. Dans l’événement principal, Masvidal a éliminé Darren Till et dans l’événement co-principal, et Edwards a remporté une décision partagée sur Gunnar Nelson. Ensuite, alors qu’ils donnaient des interviews dans les coulisses, Edwards et Masvidal se sont lancés dans une altercation désormais célèbre où Masvidal a frappé Edwards avec «un trois pièces, avec le soda».

Normalement, un moment comme celui-là aurait inévitablement conduit à un affrontement entre les deux prétendants, et par la suite, c’était quelque chose qu’Edwards recherchait. Au lieu de cela, Masvidal a été jumelé contre Ben Askren, qu’il allait assommer en cinq secondes, changeant la trajectoire de sa carrière et mettant Edwards dans son rétroviseur. Cela n’a pas dissuadé Edwards de continuer à faire pression pour un combat contre Masvidal au cours de la dernière année, et bien qu’il ne semble pas encore plus près d’obtenir ce qu’il veut, Edwards n’abandonne pas. En fait, «Rocky» augmente ses appels.

S’adressant à Twitter hier, Edwards a fustigé Masvidal pour ne pas l’avoir combattu, qualifiant «Gamebred» de «compagnon de merde» et affirmant que le tour d’étoile de Masvidal était le résultat de la chicanerie marketing.

Je suis classé au-dessus et je me dirige vers ma 9e victoire consécutive, donc vous savez que cela vous rapproche du titre en me battant. Mais continuez à vous cacher derrière le « ça ne fait rien pour nous », excusez-vous et toute votre équipe de salope continue à utiliser parce que vous savez mal vous foutre. pic.twitter.com/AlZxyeeSvQ – Leon ‘Rocky’ Edwards (@Leon_edwardsmma) 23 août 2020

Tout le monde a-t-il réalisé que toute la merde de l’homme dur de Jésus de la rue n’était encore que du marketing? et @GamebredFighter est en fait un compagnon de merde? ou les gens pensent toujours qu’il est bon? – Leon ‘Rocky’ Edwards (@Leon_edwardsmma) 23 août 2020

Fuck it Jorge permet de se battre, pas d’argent, emplacement mutuel, filmez-le, frappez-le sur YouTube, le public verra votre chatte #letsgetit – Leon ‘Rocky’ Edwards (@Leon_edwardsmma) 23 août 2020

Pour sa part, Masvidal est resté généralement indifférent à un combat avec Edwards, préférant des opportunités plus lucratives. Cependant, après l’échec de sa candidature au titre à l’UFC 251, Masvidal a déclaré que «si les chiffres avaient du sens» et le rapprocher d’un autre titre, il se battrait contre Edwards.

Edwards et Masvidal sont actuellement classés troisième et quatrième respectivement dans le classement des poids welters de l’UFC. Masvidal s’est battu pour la dernière fois à l’UFC 251, perdant une décision unanime contre Kamaru Usman. Pendant ce temps, Edwards s’est battu pour la dernière fois à l’UFC sur ESPN 4, remportant une décision unanime contre Rafael dos Anjos.

Du boeuf.

Je suis dans une ambiance dimanche sans casquette. juste tous les faits. le poids welter le plus évité qui soit. PS pendant que j’y suis @GilbertDurinho est aussi une salope. Dieu bénisse toutes ces chattes – Leon ‘Rocky’ Edwards (@Leon_edwardsmma) 23 août 2020

avec les mensonges, plusieurs combats vous ont été proposés à tous ont refusé un titre inclus ‍♂️ ‍♂️ La seule raison pour laquelle je ne vous crie pas ensuite, c’est parce que je me bats pour le je suis différent, ce n’est pas refuser les combats contre moi! Le mot est sur le combat de rue maintenant ou vous sortez du classement ‍♂️ https://t.co/Seqk5a034b – GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) 23 août 2020

C’est phénoménal.

Nemkov reçoit un accueil de héros à la maison.

Gros fou.

Je vais encore pleurer aljo n’importe quel jour de la semaine, baiser la politique et les anciennes relations et tout le reste! La vie se passe ufc truquée … FAITS. Suivez les faits. ‍♂️ – Bryan Caraway (@BryanCaraway) 23 août 2020

Défi.

Querelle.

Ça ne me dérange pas qu’il ment encore sur mon nom. Quiconque me connaît ou connaît MMA sait que ce n’est pas vrai. Mais ce qui ne me convient pas, ce sont les gens que je considère proches de moi qui ont un pouvoir qui sait que ce n’est pas vrai sont assis tranquilles. Sache juste que je te vois. #thataintloyal https://t.co/xRhP5wsHuf – Corey ‘Overtime’ Anderson (@CoreyA_MMA) 24 août 2020

Cejudo frappe.

Lol.

J’aurais aimé que @USADA_UFC me dise qu’ils étaient en route avant de prendre ce comestible … Maintenant, je suis assis ici haut AF – Tyson Nam (@TysonNam) 22 août 2020

Ricardo Lamas (19-8) c. Bill Algeo (13-4); UFC Fight Night, 29 août.

Magomed Ankalaev (13-1) c. Ion Cutelaba (15-5); UFC Fight Night, 29 août.

Ed Ruth (8-2) contre Taylor Johnson (5-1); Bellator 245, 11 septembre.

Raymond Daniels (2-1) c. Peter Stanonik (5-4); Bellator 245, 11 septembre.

Rafael Carvalho (16-4) contre Alex Polizzi (6-0); Bellator 245, 11 septembre.

Derek Campos (20-10) contre Roger Huerta (24-12-1, 1 NC); Bellator 246, 12 septembre.

André Ewell (16-6) c. Irwin Rivera (10-5); UFC Fight Night, 19 septembre.

Thomas Almeida (22-3) c. Alejandro Perez (21-8-1); UFC Fight Night, 10 octobre.

Jack Hermansson (21-5) contre Darren Till (18-3-1); UFC Fight Night, 5 décembre.

Frankie Edgar a eu une carrière très étrange. A remporté beaucoup de mauvaises décisions et a également perdu beaucoup de mauvaises décisions. Je suppose que tout s’équilibre au lavage.

