The Rock a révélé aujourd’hui qu’il avait été testé positif au COVID-19. La superstar de la WWE devenue acteur a annoncé la nouvelle via son Instagram mercredi après-midi.

Le rocher a COVID-19

Dwayne Johnson a révélé dans une vidéo Instagram qu’il avait été testé positif au coronavirus. Son épouse Lauren et leurs deux filles ont également été testées positives. Il a appelé cela « l’une des choses les plus difficiles et les plus difficiles » qu’ils aient jamais traversées.

Johnson a déclaré que sa famille avait vécu le pire. Il souhaitait seulement qu’il soit testé positif, mais sa famille a également été testée positive. Puis il a dit qu’ils sont «de l’autre côté et ne sont plus contagieux».

The Rock a également inclus une légende dans sa vidéo qui exprime son souhait pour tout le monde.

Restez discipliné. Renforcez votre système immunitaire. Engagez-vous pour le bien-être. Portez votre masque. Protégez votre famille. Soyez strict quant à la présence de personnes chez vous ou lors de réunions. Restez positif.

Restez en bonne santé, mes amis.

Heureusement, The Rock et sa famille semblent avoir vaincu le COVID-19. Nos pensées vont à toute personne confrontée à une situation causée par le virus terrible et contagieux.

