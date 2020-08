TJ Dillashaw | Image: Zuffa LLC

Dans quelques mois, début 2021, TJ Dillashaw (16-4) pourrait revenir dans l’octogone de l’UFC. Deux ans après avoir été suspendu pour dopage suite à sa défaite au Championnat du monde des poids coq de l’UFC contre Henry Cejudo (16-2).

De toute évidence, on ne sait rien du moment précis et contre qui l’ancien monarque reviendra, mais on peut dire avec certitude que il projette de regagner le titre, maintenant entre les mains de Petr Yan (15–1).

Dans un article récent sur Instagram, Dillashaw a dit ce qui suit:

«Mon retour est proche et je suis prêt à réclamer ce qui est à moi!«.

TJ Dillashaw a été le champion du monde poids coq de l’UFC de novembre 2017 à janvier 2019. Il a battu Cody Garbrandt (12–3) pour être couronné et quelques mois plus tard, il l’a fait à nouveau pour conserver le titre. Lors de son prochain combat, il a reçu Cejudo, alors champion du monde poids mouche de l’UFC, dans sa division pour un combat champion contre champion. « Triple C », qui cette année a quitté le titre des poids coq, l’a terminé au premier tour à la surprise de tous. On ne sait pas s’il recevra une opportunité immédiate de remporter le championnat mais son retour sera certainement très intéressant.

TJ Dillashaw, quand il était champion du monde poids coq de l’UFC | Image: . – Contributeur