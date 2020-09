Damien Priest révèle qui est son meilleur ami et les grands projets de Triple H pour lui | Nouvelles de combat

Le champion nord-américain de la WWE NXT, Damian Priest, a été interviewé cette semaine sur le podcast «After The Bell» de Corey Graves.

Damien Priest et sa carrière actuelle

Priest était dans l’émission pour parler de ses liens avec d’autres stars de NXT, de sa vie passée sur la scène du bar, des jam sessions dans le bain à remous, de sa voix en tant que The Archer of Infamy, et plus encore.

Voici quelques faits saillants:

Priest a parlé de son amitié avec Matt Riddle et Keith Lee:

«L’un de mes meilleurs amis au monde est Matt Riddle. J’ai aidé à former Matt à la Monster Factory pendant un certain temps. Nous avons tissé des liens pendant ces années où nous étions ensemble et nous étions en fait une équipe aux Indes pendant un certain temps. Keith Lee est également l’un de mes meilleurs amis dans l’entreprise. Je l’ai rencontré sur Ring of Honor, mais nous nous sommes vraiment rapprochés de NXT. Nous avons la même mentalité. La même impulsion. La même passion et la même positivité. Tous les trois, nous formions toujours une unité. Quand nous devons partager une chambre, nous sommes toujours à deux. «

Priest a parlé du conseil que Triple H lui a donné:

«J’essayais de voir comment les superstars se sont comportées et la présentation qu’elles ont donnée avant même de fermer la porte avant que la cloche ne retentisse. J’essaierais de mettre en œuvre cela avec moi. Je pense que je me suis toujours un peu démarqué à cause de cela dans la mesure où, eh bien, il ne ressemble à aucun autre gars ici qui sort avec des serviettes et fait beaucoup de choses. J’ai eu une présentation complète. Quand j’ai été embauché ici, c’était l’une des premières choses que Hunter m’avait dites. Il a dit, mon ami, les bons combattants ne manquent pas. Tout le monde ici est bon. C’est pourquoi ils travaillent ici. Il a dit que je pouvais engager n’importe qui si je voulais engager un bon combattant. Il a dit que c’était l’idée de quelque chose de spécial avec toi. C’est ce que j’ai vu et c’est pourquoi je vous ai amené. Je crois sincèrement que nous pouvons faire plus avec vous que vous n’avez jamais pu faire auparavant. J’ai trouvé que c’était cool parce que cela signifiait évidemment que quelque chose que je faisais fonctionnait en dehors de la performance sur le ring. C’était l’idée de ce que je peux être, pas seulement ce que je suis. «

Se joindre à Nouvelles de combat! Les meilleures informations sur Lucha Libre, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre fil d’actualité Google, pour être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs du Free Fight national et international.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40000 abonnés.