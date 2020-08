Jimmy Uso s’est blessé au genou et a dû être opéré. Il attend maintenant avec impatience son retour, car son frère Jey anticipe également le jour où son équipe se reformera.

Le portail Ringside News était celui signalé au moment où Uso avait été blessé. Depuis qu’ils l’ont emmené hors de la scène, les Forgotten Sons les ont remplacés, mais un mauvais tweet leur a fait perdre non seulement leur élan, mais aussi une chance au championnat par équipe.

En parlant à Table Talk de D-Von Dudley, Jimmy Uso a fait le point sur son genou blessé. Cette ACL guérit, mais elle ne peut pas être précipitée. Il semblait avoir de grands espoirs de retourner au travail en 2021.

«En ce moment, je travaille sur cette blessure au genou. Je n’ai jamais eu de blessure de ma vie. À travers le football, mettre mon frère sur les tables, faire toutes ces choses folles que nous avons faites, je n’ai jamais eu de blessure. Pour me blesser à WrestleMania cette année, je ne savais pas quoi faire. J’étais assis là à me demander: «Suis-je en colère? Suis-je triste et inquiet? «Je n’ai qu’à le prendre un jour à la fois. Heureusement, j’ai une grande famille dans laquelle je pourrais aller. «

«Beaucoup de gars qui ont été blessés, c’est juste difficile d’arrêter. C’est dur de rentrer à la maison. Vous bougez tellement qu’il est difficile d’être patient; c’est juste dur. Ma femme [Naomi] cela me dit d’arrêter de m’inquiéter et d’arrêter de regarder SmackDown ou RAW et de l’éteindre. Alors, j’ai essayé de faire ça et de passer du temps. «

«Je n’aime pas les hôpitaux. Je n’aime pas les médecins, je ne prends même pas de médicaments. Je n’aime rien de tout cela, alors assis là et devant m’enfoncer dans toute ma robe pendant la chirurgie, oui j’ai déchiré mon LCA et maintenant nous regardons janvier. J’espère que nous sommes de retour et prêts à nous battre. «