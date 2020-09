Le célèbre entraîneur de McGregor a révélé qu’un jour ils avaient été battus parce que l’Irlandais avait abusé d’un exercice de combat avec Aisling Daly, alors en herbe.

John Kavanagh, l’entraîneur d’arts martiaux mixtes qui a façonné Conor McGregor du début au combat et est ensuite devenu l’une des stars du MMA, a révélé un fait curieux qui s’est produit en 2007.

Dans une note adressée au journal Irish Independent, le professeur de jiu-jitsu de 43 ans a déclaré qu’à une occasion, ils avaient été touchés par « The Notorious » parce que le combattant qui n’avait même pas encore fait ses débuts dans l’octogone avait l’habitude de s’entraîner avec Autre espoir et inexpérimenté un après-midi, il a frappé fort et renversé le combattant Aisling Daly lors d’un combat.

« Cela semble pire que ça ne l’était », a déclaré l’entraîneur, expliquant, « Il ne l’a pas frappée à la tête ou quoi que ce soit, il a juste lancé un coup de corps qui a frappé son plexus solaire, la renversant. »

Cependant, Kavanagh a avoué: «Cela m’a affecté parce qu’Aisling était avec moi depuis longtemps et que les autres combattants se sont occupés d’elle. Mais ce petit nouveau (pour Conor) était entré et l’avait couchée par terre. Puis ma nature protectrice est intervenue. J’ai mis mes gants, je l’ai retenu et je l’ai battu, sans lui accorder trop d’importance «

Et il a ajouté: «J’ai continué à le frapper sur le corps jusqu’à ce qu’il ne puisse plus respirer, puis je l’ai regardé: ‘Qu’est-ce que tu vas faire? Pouvons-nous nous entraîner ou pouvons-nous nous battre? » Et c’était bon dès le lendemain ».

Après cela, McGregor a changé de discipline, a redressé ses pensées et en 2008, il a fait ses débuts professionnels en battant son compatriote Gary Morris par KO technique au deuxième tour. Puis il n’a cessé de grandir dans sa carrière jusqu’à ce qu’en 2013, il atteigne l’UFC où il est devenu champion en 2015.

Aujourd’hui, le combattant de 32 ans est à la retraite, selon Kavanagh, son disciple le plus titré a perdu tout intérêt après son combat avec Floyd Mayweather en 2017. Va-t-il revenir?