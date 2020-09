L’ancien combattant léger de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Abel Trujillo a été condamné à deux ans de probation lundi dans le comté de Douglas, au Colorado, après son arrestation pour exploitation sexuelle d’enfants au début de 2019.

C’est selon 9News.com.

Trujillo, 36 ans, a plaidé coupable d’avoir promu l’obscénité (un délit) dans le cadre d’un accord qui verrait ses accusations de crime rejetées. «Killa» a déjà avoué avoir distribué des photos de nu et avoir eu «plusieurs conversations avec des femmes de moins de 18 ans».

Le quadruple lutteur NAIA All-American de l’Université William Penn était considéré comme l’un des jeunes espoirs brillants de la division des poids légers lorsqu’il a fait ses débuts dans l’Octogone fin 2012, mais Trujillo (15-8, 1 NC) n’a pas réussi à faire un impact dans les défaites de haut niveau à la fois à Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov.

«À quelques moments de ma carrière, je suis tombé en panne», a déclaré Trujillo à UFC.com. «J’étais comme, j’aime vraiment ce sport et je sais que je suis vraiment bon dans ce sport et je sais que je peux être champion, mais je me trompe. Je n’avais personne à qui surveiller ma carrière, je ne faisais pas les choses correctement et c’était très frustrant.

Trujillo n’a pas concouru depuis des défaites consécutives contre James Vick et John Makdessi en 2017.