Le président de l’UFC, Dana White, est à nouveau prêt à cogner pour Trump, ce qu’il fera jeudi soir lorsqu’il prendra la parole à la Convention nationale républicaine.

C’est ce que White a fait lorsque son bon ami, Donald Trump, s’est présenté à la présidence en 2016 et ce qu’il fera à nouveau alors que Trump cherche à être réélu. Ce qui est inconnu à ce jour, c’est si le discours de White aura lieu à Charlotte, en Caroline du Nord – où un petit contingent de républicains et de partisans de Trump est présent – ou s’il se fera à distance.

Quoi qu’il en soit, cela n’a pas empêché le site de paris sportifs BetOnline.ag de proposer une liste de paris sur les accessoires, dont certains – je dois l’admettre – sont tentants.

Les voici:

Dana White mentionnera-t-il que le président Trump a assisté à l’événement UFC?

Oui +200

Non -300

Nombre total de fois où Dana White dit «Trump»:

5 1/2

Dana White dira-t-elle «Donald»?

Oui -120

Non -120

Dana White dira-t-il «rendre l’Amérique à nouveau formidable»?

Oui +300

Non -500

Total Times Dana White dit «Combat (s)», «Combattant (s)», «Combattre»:

Plus / Moins de 8 1/2

Dana White mentionnera-t-il le nom d’un combattant actuel de l’UFC?

Oui +400

Non -700

Nombre total de fois où Dana White dit «UFC»:

Plus / Moins de 3 1/2

Que dira Dana White en premier?

Championnat de combat ultime -300

UFC +200

Couleur principale de la chemise de Dana White:

Blanc 5/2

Bleu 3/1

Noir 7/2

Gris 7/2

Rouge 7/1

Si vous envisagez de parier et que vous voulez faire un peu de devoirs, je vous suggère de regarder le discours RNC de White de 2016.

