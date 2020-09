La WWE et son public n’ont pas revu Brock Lesnar depuis qu’il a perdu contre Drew McIntyre à Wrestlemania 36 pour le titre de la WWE et il pourrait être long de revoir la bête incarnée en compagnie de Vince.

PW Insider a rapporté que le contrat de Brock a pris fin ce lundi:

Dans le rapport, il est mentionné que Lesnar et la WWE ne sont pas parvenus à un accord et ont quitté les négociations pour le moment. Avec cela, vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle entreprise, vous pouvez même retourner à l’UFC ou être un ajout précieux à AEW. Mais Brock n’a pas l’intention de quitter la WWE.

Sur la chaîne Backstage Heat Twitch, Tom Colohue a rapporté qu’une dernière apparition était prévue pour Brock à SummerSlam. Cependant, c’était avant que la pandémie ne frappe.

«La WWE a bien l’intention de le ramener dès que la pandémie est passée et il n’a aucune intention d’aller ailleurs. Il veut être, essentiellement, celui qui revient, faire ce grand moment. Et son intérêt est purement WWE parce que c’est l’endroit qui peut le payer le plus et où il aura le plus grand public. «