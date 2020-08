Après plus de six ans d’absence, le retour de Daniel Pineda dans l’octogone a été aussi bon que possible. Ce sentiment sonne non seulement vrai pour lui-même, mais aussi pour ceux qui ont cru en lui.

Pineda a terminé Herbert Burns au deuxième tour après avoir atterri une rafale de coudes en position de crucifix lors de la carte principale de l’UFC 252 plus tôt ce mois-ci. « The Pit » a cassé la séquence de cinq victoires consécutives de Burns et l’a fait comme un outsider de plus de deux contre un.

Avec 42 combats professionnels à son actif, Pineda a déjà été un outsider à plusieurs reprises. En dépit d’être un vétéran de longue date du sport, Pineda mentirait s’il disait qu’il ne faisait pas attention aux bavardages et aux lignes de paris entourant le match.

« Oh oui. Big time », a déclaré Pineda à MMA Fighting en apparaissant sur What the Heck. «Je jette un coup d’œil mais je le savais parce que beaucoup de mes gens me disaient: ‘Oh, nous parions autant d’argent sur toi’, et je me disais: ‘Pourquoi ne me mettez-vous pas une pression, vous Connard.’

«C’est beaucoup de pression quand quelqu’un vous dit à quel point il vous met sur vous. Je suis heureux, j’aime être l’opprimé. J’aime prouver aux gens qu’ils ont tort. J’étais l’opprimé de la PFL. J’étais un + 700 quelque chose. Quand j’ai commencé avec Herbert Burns, j’étais un peu plus de 400 ans. J’aurais aimé qu’il reste là et fasse plus d’argent. «

Le joueur de 35 ans a gagné pas mal d’argent à l’UFC 252 en remportant son bonus de victoire, un bonus «Performance de la nuit» et 20% du sac à main de son adversaire après que Burns ait manqué de poids de 3,5 livres.

Bien que ce fût une superbe soirée au bureau pour Pineda, ce sont ses amis et ses partenaires d’entraînement qui ont encaissé encore plus en prenant les chances du chien et gagnaient beaucoup d’argent.

Pineda a été interrogé sur le plus gros paiement dans son cercle et il y en a eu de gros.

«100 000 $», a déclaré Pineda. «Un autre gars a gagné, je pense, 84 000 $. Vegas nous déteste. Je me disais: «Je prendrai 10% de ce que vous ferez.» Ils vont tous m’emmener manger et je vais grossir.

«Ce sont les deux plus gros. D’autres personnes étaient comme 10 000 $, 16 000 $, 20 000 $. Mais c’est fou. «

Le 4oz. L’entraîneur de lutte et de lutte hors pair du Fight Club a reçu un plus / moins de 250 000 $ pour résumer le gain de son solide système de soutien. Bien qu’il n’ait pas donné de chiffre précis, il a éclipsé la cible et plus encore.

«Beaucoup plus», a déclaré Pineda. «J’étais tellement un outsider et les gens avec qui je m’entraîne savent qu’il n’y a pas d’abandon en moi. Tu vas devoir m’assommer ou m’endormir pour m’arrêter. Je ne m’arrête pas seulement. Donc, à chaque fois que nous nous battons, nous continuerons à nous battre. Nous allons voir qui a le plus de cœur.

« Mais tu sais qu’ils étaient tous nerveux quand il m’a pris le dos, ils étaient comme, » Oh, merde! « »

Le premier passage de Pineda à l’UFC a eu lieu entre janvier 2012 et mars 2014, au cours duquel il a participé sept fois. Après avoir remporté ses deux premiers combats via une soumission au premier tour, le natif de Houston irait 1-4 sur ses cinq prochains combats qui ont conduit à sa libération.

Après avoir fait le tour du Legacy FC, du Bellator, de la LFA et de la scène régionale du Texas, Pineda a eu une course improbable tout au long de la saison 2019 de la PFL et a obtenu une place dans le combat de championnat de 1 million de dollars. Ce combat ne s’est pas produit car Pineda échouerait plus tard à un test de dépistage de drogues et a ensuite été suspendu pendant six mois par la Commission sportive de l’État du Nevada.

Après avoir signé à nouveau avec la promotion, Pineda avait l’impression qu’il n’était pas en mesure de refuser une opportunité indépendamment de l’avis et du manque de conditionnement cardiovasculaire. Cela n’a pas non plus aidé qu’après une réduction de poids massive en peu de temps, son adversaire ait manqué de poids et n’ait donné aucune autre option à Pineda.

«Dès qu’ils m’ont dit, j’ai dit oui», a expliqué Pineda. «Je me suis entraîné pendant une semaine, puis je suis parti pour Vegas. Deux semaines de préavis. (J’ai dû couper) 27 livres. C’était nul. Cela a un impact considérable sur votre cardio. Coupant tout ce poids, cela draine simplement votre cardio. Je n’étais déjà pas en forme car il ne restait que deux semaines et quand il faut couper 27 livres, c’est comme, merde.

«J’aurais aimé que leur camp me dise:« Faisons un poids attrapé à 150 ». Ces cinq livres comptent beaucoup. S’ils m’avaient dit de faire un catchweight à 150, j’aurais été comme, « Nice ». Vissez son argent. Faites-moi savoir pour ne pas avoir à prendre de poids. Chaque combattant vous dira que ces cinq derniers kilos font le plus mal. Je suppose qu’il le sait parce qu’il n’a pas fait de panique pour faire du poids. «

Ce n’était pas que des roses pour Pineda. Il a subi une méchante coupure à l’œil gauche des 18 points de suture requis. Si le combat avait dépassé le deuxième tour, Pineda admet qu’il craignait que le combat n’ait été arrêté par le médecin de la cage.

Heureusement, ce n’a pas été le cas et Pineda a remporté sa première victoire à l’UFC depuis avril 2013 de manière catégorique.

«C’était génial», a déclaré Pineda. «C’était comme si ces deux semaines étaient si longues. Ton premier combat, tu es tellement un outsider, tout le monde pense que tu vas être démoli, tous ces gens qui parlent de merde, j’aime prouver aux gens qu’ils ont tort. J’aime cela. Et le train hype qu’ils avaient, il s’est écrasé sur la route.